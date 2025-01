Circoli Pd verso la chiusura. E per chi resta affitti più alti

I conti in rosso del partitone che fu preoccupano i circoli Pd. Ma una cura dimagrante potrebbe non bastare. Il motivo? Se anche si taglia il 40 per cento dei circoli (cifra riportata dal Corriere di Bologna), la sopravvivenza di quelli che resisteranno non è garantita. Insomma, se anche dei quasi 90 circoli attivi oggi ne resteranno una quarantina, gli ultimi avamposti Pd potrebbero non farcela a tirare avanti. Filtra, infatti, che Fondazione Duemila proprietaria degli immobili ex Ds, non continuerà a garantire affitti ’a prezzo di costo’ ai dem. Morale: si prevedono rialzi di almeno il 10 per cento, con canoni difficili da sostenere considerando che, con quelli attuali (di favore), la Federazione non è comunque riuscita a pagarli, accumulando debiti per oltre 4 milioni di euro. Ciò che filtra, quindi, è che anche quei trenta circoli ’resistenti’ rischiano di scomparire. Senza contare una condizione di non poco conto: considerando il profondo rosso della Federazione dem, toccherà ai singoli circoli mantenersi con l’autofinanziamento, pagando, quindi, il canone d’affitto da sé a Fondazione Duemila.

La cura dimagrante dei circoli di cui si parla da anni e di cui la segretario del Pd di Bologna, Federica Mazzoni, aveva annunciato a inizio del suo mandato definendola "rimodulazione", rischia, insomma, di essere più seria del previsto. Se ne saprà di più il 20 gennaio, alla Direzione dem, ma già nel partito crescono i timori che la dismissione del 40 per cento dei circoli sia solo l’inizio. Gli scenari non sono rosei e la lista delle sedi nel mirino di Fondazione Duemila, tra l’altro, rischia di sguarnire il presidio Pd in centro città. Dal circolo Passepartout al Galvani, tanto per dire. Mentre vanno verso la dismissione, quello dei Colli e la Casetta Rossa che ingloba il circolo Andrea Costa. La politica cambia, i partiti sono ormai liquidi, le sedi si dismettono. Criticità note da anni e che riguardano non solo la rossa Bologna, ma anche altre città, Roma in primis che ha tagliato parecchie sezioni.

Nel 2022 fu la stessa Mazzoni a definire "la situazione grave", tant’è che chiamò un pool di esperti per risolvere il problema del rientro del debito, aumentò la tessera del partito da 15 a 20 euro e traslocò la Federazione in via Andreini. Il bilancio, a distanza di due anni, però, è fallimentare. E il debito anziché diminuire, è aumentato. Da qui, c’è già chi immagina una resa dei conti in Direzione, tra chi punterà il dito sulla gestione Mazzoni e chi darà la colpa a quei dirigenti (nazionali) che, nel 2007, quando nacque il Pd, decisero di cedere il patrimonio Ds a un sistema di Fondazioni.