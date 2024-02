Circolo Arci e farmacia nel mirino dei ladri

Borgo di Fontana nel mirino dei predoni l’altra notte a Sasso Marconi dove una banda di malviventi ha messo a segno un furto ai danni del circolo Arci Fontana e sfondato la porta della farmacia per poi scappare all’entrata in funzione dell’allarme.

"Ho chiuso il bar poco dopo l’una di notte. Avevamo un torneo di biliardo e siamo andati un po’ lunghi... anzi, avevo come un presentimento e mi sono fermata un po’ di più" racconta Monica Marchioni, gestore del locale, forse il primo della successione ad essere scassinato e svaligiato. I ladri, che una telecamera avrebbe ripreso da una certa distanza, erano tre: uno con funzione di palo, fermo vicino all’incocio con la via Porrettana, e altri due impegnati nelle effrazioni, che si sono svolte secondo il classico modus operandi di queste incursioni. Per prire la serranda hanno scassinato il quadro elettrico che comanda il movimento e collegato il comando di apertura. Poi con un paletto di metallo prelevato da un cordolo lungo la strada hanno forzato la porta di ingresso. "L’allarme della farmacia se non sbaglio è entrato in funzione all’una e quaranta. Io ero uscita verso l’una e dieci ed è quindi probabile che loro fossero già qui, magari mi hanno osservata chiudere e andare via...mi viene paura solo al pensiero" aggiunge la barista che nella denuncia firmata dai carabinieri ha riferito il furto di contanti che costituiscono il fondocassa lasciato nel registratore e l’ammanco di una quantità di bottiglie di bibite: Red Bull e Coca Cola.

"Oltre a questo c’è il danno ai serramenti, che stavolta è inferiore all’estate scorsa, quando siamo stati derubati ancora, ed avevano rovinato anche la serranda. Stavolta si sono evoluti e la serranda l’hanno fatta risalire elettricamente".

Colpo fallito invece alla vicina farmacia, fra l’altro inaugurata poco più di un anno fa.

Con lo stesso palo usato come mazza i ladri hanno sfondato la porta laterale. Quando però hanno avuto accesso al locale è scattato l’allarme con la relativa sirena. A questo punto hanno deciso di abbandonare la scena.

"Non hanno toccato gli scaffali e le medicine. Di contanti non ne teniamo e i danni sono quelli della porta sfondata. Ma è comunque un brutto episodio, che si somma a notizie su furti nelle abitazioni, anche qui vicino" dicono in farmacia.

Timorose e preoccupate anche mamma e figlia che gestiscono il bar del circolo Arci: "Quando siamo in fase di chiusura se c’è qualche cliente gli chiediamo di stare qui con noi fino a quando non siamo in automobile".

Gabriele Mignardi