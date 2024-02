Circolo Bononia abbraccia Telethon. I presidenti Ghetti e Montezemolo: "Insieme per sostenere la ricerca"

"Telethon chiama, il Circolo Bononia risponde". La vita sociale dell’antico circolo sotto le Due Torri si è arricchito venerdì scorso di un evento a favore dei bisognosi, come già accaduto negli ultimi mesi. La presidente del Bononia, Rosanna Ghetti, ha infatti accolto l’ospite d’onore Luca Cordero di Montezemolo, numero uno della Fondazione Telethon, entrato a far parte della compagine sociale del Bononia di cui fa parte anche Isabella Seragnoli, tanto dedita alla causa Telethon. L’ingresso è stato salutato da una foltissima platea di soci, tra cui diplomatici, industriali, imprenditori, manager e noti professionisti accanto ad autorità come l’assessore comunale Luca Rizzo Nervo e Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl di Bologna.

La presidente Ghetti ha fortemente voluto l’evento per aprire un’importante raccolta fondi: la beneficenza insieme a cultura, amicizia e impegno sociale è uno dei pilastri su cui si fonda l’istituzione Bononia, custode della tradizione in continuo collegamento con i tempi. Doveroso, dunque, il sostegno alla fondazione Telethon che dal 1990 rafforza la ricerca medica e scientifica per la cura da una delle seimila malattie genetiche rare da cui sono affetti ben 10 neonati ogni minuto nel mondo.

Il presidente Montezemolo ha illustrato i traguardi raggiunti e i progetti in itinere: Telethon opera nel settore sempre proiettata al futuro, in un ambito complesso per la molteplicità di patologie talmente rare da essere sovente ignorate dai grandi gruppi farmaceutici internazionali.

Maria Elena Gasparroni, capo della Divisione Corporate di Bnl-Bnp Paribas, ha ribadito l’intenzione del gruppo di sostenere in futuro l’opera di Telethon, come avvenuto fin dalla sua nascita. Dopo vari interventi, si è aperta una raccolta fondi.

È seguita una cena di gala, proposta dallo chef del Circolo Bononia, Max Poggi, che con la sua società ’Ingrediente Italia’ ha sostenuto pienamente l’iniziativa benefica.

Una monumentale torta ’Il cuore’, con i loghi del Circolo Bononia e di Telethon, creata e offerta per l’occasione, ha sfilato per i saloni di Palazzo Bolognetti accompagnata dal maestro pasticcere Rinaldini, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali.