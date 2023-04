Circolo Bononia Il rinnovamento nella tradizione

Nicoletta

Barberini Mengoli

I tempi cambiano e bisogna mantenere il passo. Rosanna Ghetti, presidente del Circolo Bononia da settembre 2020, è di questa opinione e afferma: "Ho mantenuto quello che c’era già, credendo fortemente al rinnovamento nel solco della tradizione introducendo, però, cose nuove come iniziative culturali, mondane e benefiche, molte legate anche all’attualità ed al servizio della città. Noi dobbiamo spaziare anche in una realtà al di fuori del nostro stretto territorio che va rappresentato al meglio. Infatti, ciò ha implementato il numero degli iscritti che, durante la mia presidenza, sono aumentati coinvolgendo anche le nuove generazioni". Il Circolo Bononia (via Castiglione 1) è, dal 1898, un Club per gentiluomini sul modello inglese; solo dal 1991 sono state ammesse come socie anche le donne. Risiede a palazzo Bolognetti, all’ombra delle Due Torri, simbolo petroniano medioevale con un’interessante storia dei fondatori, i Bolognetti, famiglia di mercanti dal XIII secolo in questa sede, divenuta di prestigio senatoriale dal 1551, quando commissionò questo edificio, vero gioiello del Rinascimento. L’impianto architettonico è da attribuire ad Antonio Morandi, detto il Terribilia, lo stesso artefice dell’Archiginnasio, mentre gli affreschi interni sono del Nosadella e le decorazioni scultoree di Andrea da Formigine. In perfetta armonia con il palazzo è il motto della casata, "Virtute malizia superatur", che campeggia sotto il rilievo di Ercole e Caco, al piano nobile, diventato emblema del Circolo Bononia. Oggi il Circolo, che vede introdotte nella compagine sociale tutte le Autorità del territorio, è coinvolto nei percorsi museali cittadini, e legato con gemellaggi ad altri Circoli nazionali ed internazionali. E non solo: da pochi mesi il ristorante del Circolo è gestito da Max Poggi, presidente di ‘Chef to Chef’.