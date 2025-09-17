Il Circolo Bononia per il Comunale: l’omaggio alla storia del Teatro

Bologna, 17 settembre 2025 – Il Circolo Bononia ha riaperto le porte dopo le vacanze estive con la serata Coup de Théâtre voluta dalla presidente Rosanna Ghetti per celebrare il Teatro Comunale e del suo futuro, alla presenza del sindaco Lepore, la sua nuova sovrintendente Elisabetta Riva e il nuovo direttore artistico Pierangelo Conte.

Il Bononia ha così dedicato loro un concerto del maestro Cristian Ricci, tenore di caratura internazionale.

La presidente Ghetti ha esposto l’importanza dell’antica istituzione teatrale per la città e il territorio, sottolineandone la storia gloriosa e il forte legame con l’antico Circolo Bononia che presiede da anni con grande attenzione verso la cultura, perno della vita sociale.

Molto folta la platea di soci appartenenti al mondo delle istituzioni, dell’industria, dell’imprenditoria e delle più alte professionalità. Tra questi, Sonia Bonfiglioli presidente di Confindustria Emilia-Romagna; Marco Checchi amministratore delegato della Pelliconi e vicepresidente del consiglio di indirizzo del Comunale; Nicoletta Mantovani, già consorte di Luciano Pavarotti e imprenditrice del mondo teatrale.

La serata si è conclusa con una raffinatissima cena proposta dallo chef Max Poggi.