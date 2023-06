Circolo Bononia, un ponte con l’Inghilterra

di Nicoletta

Barberini Mengoli

Tempo fa Rosanna Ghetti, dal 2020 presidente del Circolo Bononia, affermava: "Noi dobbiamo spaziare anche in realtà al di fuori del nostro territorio, che va rappresentato al meglio". Detto fatto. Due autorevolissimi Club inglesi hanno cercato Ghetti, prima donna al mondo presidente di un Circolo come il Bononia, per realizzare un ponte tra la nostra cultura e quella dell’Inghilterra. Si parla del gemellaggio con il National Liberal Club di Londra, club privato fondato da William Ewart Gladstone nel 1882 e aperto alle signore solo dal 1979. Tra i soci si annoveravano anche Winston Churchill, oggi conta 1.400 iscritti. L’altro è una delle storiche associazioni per riunioni, dibattiti e convegni mondiali, The Oxford Union Society, che ha deciso di celebrare il suo bicentenario creando un rapporto con il Bononia, ratificato da Ghetti alcuni giorni fa, per costruire una sinergia intenta a realizzare eventi in comune con uno scambio di ospiti e soci, di Consigli Direttivi che scambiano reciproche visite e informazioni culturali. L’Oxford Liberal, fondato nel 1823, è tra i più grandi e antichi Club universitari liberaldemocratici dell’Inghilterra. Ha avuto ed ha come ospiti, oltre ai Reali inglesi e non, anche Capi di Stato europei e statunitensi, esponenti del panorama culturale internazionale, nonché campioni dello sport. Oltre ad essere uno scambio di idee e persone, questa unione delinea anche un ulteriore legame tra due città universitarie di eccellenza. Non dobbiamo mai dimenticare che la nostra Università è la più antica del mondo e che la nostra cultura è un elemento che attrae ed affascina. Molto spesso gli italiani, essendo nati in un luogo magico per tradizioni culturali e bellezze, sono abituati alla convivenza con il bello, tanto da non rendersi conto di quello che li circonda.