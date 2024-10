Circolo del giallo, dieci anni di misteri risolti

Il libro più amato dello scorso anno è stato La fine è nota di Geoffrey Holiday Hall. Il primo, dieci anni fa, Almost blue di Carlo Lucarelli. E di volumi i lettori del Circolo del giallo di Salaborsa ne hanno discussi oltre 95 da quando il gruppo si è formato, il 15 ottobre 2014. Un traguardo da festeggiare non solo con le oltre 200 persone coinvolte, ma con tutta la città: il decennale, infatti, prevede un articolato programma dal 16 ottobre a maggio. "I gruppi di lettura – spiega la responsabile del servizio al pubblico di Salaborsa Rosalia Ragusa – fanno incontrare i lettori appassionati. Leggere non è qualcosa individuale e solitario: in fondo, è un po’ come andare allo stadio. Gli amanti dei gialli leggono fino a notte fonda, si tratta di un genere a volte seriale, con un personaggio che evolve... è un mondo immaginario che diventa vicino al lettore. E la discussione che ne segue è un vero esercizio di civiltà". Ecco dunque perché gialli e noir alimentano un affetto che non cala. "Ogni anno ci incontriamo per confrontarci su titoli e trame: il primo incontro è sempre molto divertente – continua Ragusa –, poi man mano cresce la platea di lettori. A volte abbiamo individuato casi editoriali ancora prima che li diventessero, come per Sabbia nera di Cristina Cassar Scalia". Sono lettori ben consapevoli, dunque, quelli del Circolo e hanno anche stilato un decalogo con gli indizi per un giallo perfetto e l’identikit dei divoratori di noir (ad esempio si riconoscono dagli occhiali da sole per nascondere le notti insonni trascorse a leggere). Sul sito di Salaborsa si trova dunque questo "bilancio autoironico dei lettori– conclude Ragusa –. Il gruppo è misto, anche se gli uomini sono più numerosi. Molto varia la fascia d’età, con tante lavoratrici che arrivano lunghe dell’ufficio".

Entrando nel vivo della nuova stagione, Il Circolo del giallo si riunirà ogni terzo mercoledì del mese alle 18 nella Sala conferenze, a cominciare dal 16 ottobre con l’incontro su La libreria dei gatti neri di Piergiorgio Pulixi, nel quale proprio i membri di un gruppo di lettura sul giallo vengono coinvolti in un’indagine. Gli incontri proseguiranno fino a giugno. Oltre alla normale attività, si terranno iniziative speciali. Giovedì 17 ottobre alle 18, Cinzia Bomoll parla del suo ultimo Il sangue non mente. Un’indagine di Nives Bonora (Ponte alle Grazie). E se dal 30 ottobre al 14 maggio si snoda il ciclo di incontri Giallo Giappone, da non perdere, il 4 dicembre, i maestri della narrativa disegnata Vittorio Giardino, Otto Gabos e Onofrio Catacchio per celebrare il fumetto popolare seriale e il graphic novel giallo e noir. Un tuffo nella storia cittadina anche nei tre incontri sui delitti bolognesi – Murri, Alinovi e Negrisoli– ripercorsi con riviste e documenti dell’epoca (28 gennaio, 21 febbraio e 14 marzo alle 17 all’Archiginnasio), mentre una chicca per la festa della donna è la lettura ad alta voce di Una giuria di sole donne di Susan Glaspel. Ma prima, da sabato 19 ottobre, debutta la Escape room, per nuovi investigatori e investigatrici. Info: www.bibliotecasalaborsa.it.

Letizia Gamberini