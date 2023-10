Circolo della caccia a Bologna, la cena dei 135 anni: "Guardiamo al futuro"

Bologna, 6 ottobre 2023 – “Avevamo pensato a 135 candeline sulla torta. Ma poi ci siamo detti: rischiamo di dover chiamare i pompieri. E ne è bastata una, bellissima". Roberto Iseppi, mentre accoglie gli ospiti del gran galà, è come se fosse a bordo di una macchina del tempo. Che viaggia però anche nel futuro. Il Circolo della Caccia compie 135 anni ed è lo stesso presidente a sfogliare assieme a noi l’album dei ricordi.

Eventi su eventi, beneficenza, gli amici che tornano per sentirsi di nuovo a casa. "Il presente cos’è? E’ l’armonia creata dai soci, la gioia, la serenità, la voglia di stare insieme – sottolinea Iseppi, che è molto soddisfatto nel rammentare che i soci di Palazzo Spada oggi sono ben 380 –. Ecco, mi piacerebbe che il futuro fosse come questo presente, che mantenessimo tutti insieme questa gioia di vivere, di promuovere gli eventi e partecipare". Nel passato invece "ci sono i bellissimi libretti delle singole serate, oltre al volume di fotografie presentato cinque anni fa – ricorda ancora Iseppi – , venne Giovanni Spadolini in occasione del centenario, nel 1988. Una stupenda foto in quel libro lo ricorda, ed è commovente vedere sullo sfondo anche la presenza di Marco Biagi".

Questa sera, in occasione della grande festa per i 135 anni, in cucina c’era lo chef Max Mascia del ristorante San Domenico di Imola, eccellenza del territorio.

Menù con alcuni piatti iconici, come il celebre uovo in raviolo, oltre al dolce con l’omaggio al cremino Fiat Majani accoppiato all’amarena Fabbri. Il tutto dopo un ricco aperitivo a passaggio. "Onorati di ospitare il San Domenico", ha sottolineato Iseppi.

Ricco il parterre di personalità. Presenti, tra gli altri, Giuseppe Colonna, ex presidente della Corte d’Appello di Bologna, il procuratore capo Giuseppe Amato, il questore Isabella Fusiello, il comandante dei carabinieri Ettore Bramato, Massimo Zuccher (comandante carabinieri Emilia-Romagna), l’ex ministro Gian Luca Galletti, Raffaella Pannuti dell’Ant.

E ancora, hanno partecipato Carlo Levanti, comandante della Guardia di Finanza di Bologna, Alberto Biavati, generale dell’ Aeronautica, l’ex prefetto Patrizia Impresa.

"Chi vive il circolo poi vuole sempre tornare – aggiunge il presidente Iseppi –, ricordo tanti momenti solenni e divertenti. Fu bellissima la visita di Navarro Valls, poi ci siamo divertiti molto con comici come Vito e artisti come Riccardo Fogli, Silvia Mezzanotte, Renato Pozzetto. E ancora, tanti amici ci donano la loro presenza ancora come Antonio Patuelli e Marino Bartoletti. Quest’estate poi – continua –. siamo andati in trasferta a Noto, in Sicilia. Abbiamo creato società, dando la possibilità a una coop sociale di beneficiare dei terreni che abbiamo acquisito. Che bella esperienza".