Circolo della Caccia, crescono i soci. Tra i nuovi c’è il giurista Barbera

Serata di prestigio giovedì al Circolo della Caccia di via Castiglione. All’evento di Palazzo Spada ha partecipato un nutrito gruppo di soci. La serata si è tenuta per ufficializzare l’ingresso di ben ventitrè tesserati ammessi e per festeggiare otto benemeriti, ovvero soci con quarantacinque anni di appartenenza. Oltre ovviamente a un socio speciale e unico: Enrico Baracca che a breve compirà 95 anni ed è socio del club dal 1953.

Come di consueto il presidente Roberto Iseppi, assieme agli altri consiglieri del Circolo presenti, ha fatto gli onori di casa raccontando la lunga storia del Circolo ai nuovi, e premiando i benemeriti con un riconoscimento. Tra i tanti soci entrati, una menzione speciale spetta sicuramente al professore Augusto Barbera, presidente della Corte costituzionale dal 12 dicembre 2023 e per tantissimi anni docente all’università di Bologna.

Fondato nel 1888, in un periodo di grande vigore economico di rinascita e rivincita per Bologna che si impone a livello nazionale (in quell’anno la città ospita la grande esposizione emiliana e celebra l’VIII centenario del suo Ateneo), il Circolo della Caccia è stato il tempio dell’Ars Venandi, ma anche luogo di affermazione della passione per la civitas. Da 130 anni il Circolo riesce a "coniugare eleganza ed impegno civile, joie de vivre e passione nel far emergere la cultura in tutte le sue forme", si legge sul sito. Nella sua sede a Palazzo Spada, in via Castiglione, il Circolo della Caccia conserva intatto il suo prestigio, con le sue sale, le sue pareti affrescate e i suoi angoli riservati.