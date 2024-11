Circolo della Caccia, Garisenda protagonista

La Garisenda è stata al centro della serata di giovedì scorso al Circolo della Caccia. All’incontro, dal titolo ‘La torre Garisenda di Bologna: ieri, oggi e domani’, hanno partecipato il professor Massimo Majowiecki, l’ingegner Antonello Mezzaluna e il giornalista Andrea Malossini.

Numerosi i soci che hanno assistito con grande coinvolgimento e attenzione al momento, introdotto, come di consueto, dal presidente Roberto Iseppi e per l’occasione dal socio Alessandro Andreoli. Majowiecki, tra i più importanti ingegneri strutturisti a livello mondiale, membro del ristretto gruppo di esperti voluto dal Comune, ha illustrato gli interventi in corso d’opera per la messa in sicurezza della Torre, spiegando nel dettaglio come verranno riutilizzati i macchinari che permisero di raddrizzare la torre di Pisa, presto operativi anche a Bologna.

L’ingegner Mezzaluna ha analizzato le criticità strutturali della torre e le minacce esterne che ne possono minare la stabilità, illustrando i punti sui quali agire.

Gli interventi tecnici sono stati preceduti da Andrea Malossini, autore di una guida sulle Torri, che in una narrazione ricca di aneddoti ha raccontato quanto le torri siano state protagoniste della Bologna medievale.