Circolo della Caccia in festa. La cerimonia per i nuovi soci

Il Circolo della Caccia si rinnova. Una tradizione che accompagna la storia di Bologna dal 1888 con incontri culturali, ricevimenti e convegni. Centotrentasette anni di un percorso che poche realtà riservate al piacere hanno potuto raggiungere.

L’altra sera il Presidente Roberto Iseppi assieme all’Economo Tesoriere Roberto Sollevanti e agli altri membri del Consiglio Direttivo, durante la cerimonia nella splendida cornice di Palazzo Spada, hanno presentato poco meno di una trentina di nuovi Soci. Tra loro alcuni sono divenuti membri del Circolo portando avanti una consuetudine di famiglia come il dottor Renato Zanotti, benemerito da quest’anno con appartenenza da 45 anni, che ha dato continuità con il figlio Paolo.

Con questa celebrazione si è raggiunto il livello più alto del rinnovamento che rende viva questa istituzione cittadina. Il numero dei soci, la cui età media si sta gradualmente abbassando, cresce di anno in anno arrivando a sfiorare quota 400.

In questa occasione il Presidente ha ribadito quanto sia estremamente importante l’organizzazione degli eventi. In un momento storico in cui il disordine regna sovrano, è fondamentale la presenza di una realtà che coinvolga in modo assiduo persone con età diverse e dove è possibile vivere una parte della giornata ricordando il passato e guardando al futuro. Un futuro fatto di cultura, vitalità e tradizione.