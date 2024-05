Circolo della Caccia in festa. Serata magica al Dall’Ara

Una serata magica al Dall’Ara per celebrare la stagione appena conclusa, ricambiare la visita invernale del presidente Joey Saputo e ricordare lo splendido scudetto del 1964: è quella che mercoledì è stata organizzata dal Circolo della Caccia allo stadio. Circa 200 soci e amici del Circolo hanno partecipato all’evento, che oltre ai festeggiamenti per la qualificazione alla Champions League, ha dato la possibilità di vedere quei posti non aperti al pubblico, i percorsi dei calciatori il giorno della partita, le varie aree ospitalità, gli spogliatoi, le sale stampa e la zona interviste.

Nella foto in alto: al centro

il presidente del Circolo, Roberto Iseppi con alcuni consiglieri e soci. Per il Bologna, il direttore marketing Christoph Winterling