Circolo della Caccia, la conferma. Iseppi presidente per altri due anni

"Ho ufficialmente iniziato la mia presidenza del Circolo della Caccia nove anni fa con una serata dedicata al Bologna, alla presenza di tutta la famiglia Saputo e dei vertici del club e oggi sono contento di poter iniziare questo nuovo, e ultimo, biennio alla guida del Circolo proprio nel segno dei grandi risultati del Bologna Football Club". C’è un filo rosso(blù) che caratterizza la presidenza di Roberto Iseppi, al vertice di via Castiglione: essere riuscito a portare avanti dal 2015 a oggi, anche durante i difficili anni della pandemia, la crescita del Circolo.

Ed è per questo che i soci, nell’ultima assemblea, hanno deciso di modificare ad personam (e a tempo) lo statuto per dare a Iseppi e al Consiglio direttivo in carica la possibilità di guidare il Circolo della Caccia fino al 2027. Un circolo "in ottima salute – precisa Iseppi –, come dimostrano le candidature di 25-30 nuovi soci che saranno ammessi nell’arco dei prossimi due mesi, uno dei numeri più alti degli ultimi anni. E la cosa bella è che non siamo stati noi a cercarli, ma loro a cercare noi". Un numero non indifferente, per un’associazione con 137 anni di vita e che conta già circa 370 iscritti. E la corsa non si ferma certo qui. L’obiettivo di questo mandato ’extra’ resta lo stesso di sempre: proseguire nelle numerose attività mantenendo, allo stesso tempo, il ruolo di punto di riferimento culturale e sociale di tutta Bologna.

"Avevo già pensato a un cambio al vertice, per dare una nuova prospettiva e forze fresche al Circolo – dice Iseppi –, ma i soci hanno deciso di dare a me e ai componenti del Consiglio un ulteriore bienno alla guida dell’associazione. Un biennio che ci consentirà anche di preparare per tempo il ricambio generazionale che assicuri la continuità dell’attività e della storia del Circolo". Che la storia continui, dunque.

a. z.