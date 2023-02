Circolo delle Ariette Pensieri sul presente

Al teatro con i pensieri sul tempo presente domenica prossima al Circolo delle Ariette, in Valsamoggia, dove alle 15,30 il poeta Giancarlo Sissa in dialogo con i presenti proporrà le sue riflessioni a partire dalla domanda: che cosa ci sta succedendo? Nato a Mantova, ma trapiantato a Bologna, Sissa ha pubblicato diverse raccolte poetiche, e da diversi anni è attivo in ambito sociale come formatore e coordinatore di servizi rivolti ai minori. Per il Teatro delle Ariette ha condotto laboratori di scrittura e svolto il ruolo di diarista e narratore di scena. Partecipazione gratuita con merenda popolare autogestita.