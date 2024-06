Vandali al circolo Pd di Bologna dopo gli scontri al parco Don Bosco: minacce di morte a Borsari

Bologna, 22 giugno 2024 – Scritte contro l’Amministrazione comunale e la polizia. Così il circolo del Pd Davide Orsini di viale della Repubblica è stato vandalizzato, nella notte. Il riferimento è agli scontri dei giorni scorsi nel parco Don Bosco, dove il comitato si oppone al rifacimento di una scuola e dove ci sono state tensioni attorno al cantiere per la costruzione del tram e di una pista ciclabile.

Il circolo Pd vandalizzato a Bologna dopo gli scontri al parco Don Bosco

"Tutto ci fa pensare - dicono la segretaria di federazione Federica Mazzoni e il segretario cittadino Enrico Di Stasi - che questi gesti violenti provengano dai gruppi anarchici che stanno guidando l'occupazione del giardino Don Bosco, a seguito di una giornata di violenza organizzata, contro la polizia e i lavoratori che stanno realizzando il cantiere del tram. Chiediamo venga fatta chiarezza, si deve uscire dall'ambiguità. Non siamo più di fronte a una protesta nel merito su dove realizzare le nuove scuole Besta; confronto su cui il Pd e l'amministrazione comunale non si sono mai sottratte, siamo di fronte invece a un attacco politico violento, guidato da una minoranza, che usa come pretesto l'ambiente per una battaglia politica contro il Pd e contro l'amministrazione di centro sinistra. Saremo sempre disponibili al confronto, come hanno dimostrato in questi giorni gli appelli al dialogo del sindaco Lepore della vicesindaca Clancy, un confronto nel merito delle cose e delle proposte, così come abbiamo fatto in diverse parti della città coinvolte dai cantieri. Condanniamo con fermezza questo clima d'odio e questi atti intimidatori ed esprimiamo piena solidarietà e vicinanza al circolo”.

Solidarietà al circolo Orsini e condanna per gli atti vandalici sono stati espressi anche dal deputato Andrea De Maria: "Un gesto inaccettabile di violenza politica che non si può sottovalutare – ha detto -. Ho sentito l’assessore del Comune di Bologna Simone Borsari per manifestargli tutta la mia solidarietà per le minacce di morte che ha ricevuto. Un fatto gravissimo che non va sottovalutato e che si aggiunge agli atti vandalici compiuti contro il circolo del Pd di via della Repubblica. Tutte le forze politiche sono chiamate a condannare ed isolare un inquietante deriva violenta che è in atto. Auspico che le forze dell’ordine individuino al più presto i responsabili delle scritte di minaccia rivolte all’assessore Borsari”