Circolo tennis Nettuno contro il Comune: “Noi del tutto adempienti, faremo causa”

Bologna, 10 ottobre 2025 – “La società Nettuno Sport Center è perfettamente adempiente rispetto agli impegni contrattuali assunti con il Comune di Bologna, inoltre la risoluzione comunicata dal rup, per il Comune, si basa su un palese errore di calcolo in merito al rispetto del piano economico finanziario, parte integrante del contratto sottoscritto tra le parti”.

Lo sottolineano dal Nettuno Sport Center, dopo che il Comune ha deciso di rescindere il contratto con la gestione. E annunciano che faranno causa all’amministrazione. “La risoluzione è palesemente illegittima – proseguono i gestori – per la violazione del termine previsto dal contratto per il reperimento dei finanziamenti, che verrà a scadere tra oltre due mesi, in forza del provvedimento di sospensiva disposto dal Tar del 6 dicembre 2024”.

Le risorse finanziare “necessarie per il rilancio del centro sportivo – spiegano – sono indicate nel piano economico finanziario predisposto dalla stessa Nettuno Sport Center con l’ausilio dello Studio Galletti di Bologna. Il residuo di tali risorse che la stessa Nettuno metterà a disposizione nei termini contrattualmente previsti ammonta al 10% del totale, essendo il 90% già stato reperito e impiegato dalla medesima Nettuno”. Rispetto alle accuse rivolte, nonché alla risoluzione del contratto, “la società si rivolgerà alle sedi giudiziarie competenti”.

Non resta quindi “che attendere le decisioni del giudice, dolendosi che, in un rapporto contrattuale della durata ventennale, la controparte, il Comune di Bologna, non abbia ritenuto di confrontarsi sui temi addotti per la risoluzione con Nettuno Sport Center chiarendo eventuali dubbi o contrasti interpretativi, secondo il normale comportamento improntato alla buona fede, come questa concessionaria si sarebbe attesa”.