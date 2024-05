Circolo tennis Nettuno: "Il bando di gara è valido"

Nuovo ribaltone sul caso del circolo tennis Nettuno. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della cordata vincitrice dell’ultimo bando in disaccordo con la sentenza emessa dal Tar, che annullava proprio la gara in questione dando invece ragione all’attuale gestione. Gestione che aveva visto riconosciuta la proroga della propria concessione – all’interno del cosiddetto decreto ‘Milleproroghe’ – fino alla fine del 2024. Con l’ultimo sviluppo giudiziario, invece, sebbene la gestione rimanga ancora in capo fino a fine anno al ‘Nettuno Tennis Club’ come da proroga, l’altra cordata ‘Nettuno Sport Center’ ha visto legittimato il proprio percorso e il progetto con cui si è aggiudicata il bando: a fine proroga, dunque, sarà questa la realtà chiamata a gestire l’impianto sportivo alla Barca, in via Pietro Fancelli, per vent’anni.

Un risultato che soddisfa Simona Volta, titolare di Nettuno Sport Center insieme con Rebecca Ulivi: "In questi anni siamo stati delle vittime e abbiamo avuto numerosi attacchi, anche personali – puntualizza Volta –. Ora, però, questa sentenza finalmente ci dà ragione e il Consiglio di Stato ha bacchettato tutti riconoscendo la legittimità della gara e del nostro operato. In questo modo la proroga per l’attuale gestione resta, ma tutti gli atti di gara sono stati ritenuti validi. Noi abbiamo sempre saputo di essere nel giusto".

La decisione del Tar, ora ribaltata dal Consiglio di Stato, era arrivata dopo che il Tribunale amministrativo, a febbraio dello scorso anno, aveva congelato la concessione della gestione del circolo riconoscendo la validità del progetto vincitore, cioè quello di Nettuno Sport Center.

Ora per lo storico centro tennistico della Barca si prospetta un nuovo futuro fatto di riqualificazione e investimenti mirati. Impianti rinnovati, strutture rimesse in sesto e spazio anche alle novità, tra cui spicca soprattutto il padel.

"È stata una dura battaglia – aggiunge ancora Volta –. Ci tengo a ringraziare l’avvocata Simona Della Casa, che ha seguito l’iter, e il Comune, che ha creduto nella qualità della nostra proposta e nei servizi offerti a tutta la comunità. Abbiamo tenuto duro e ora, a tempo debito, faremo tutte le migliore che avevamo programmato: sul piatto mettiamo circa 800mila euro di investimenti". Un’altra iniezione di linfa vitale per il movimento del tennis bolognese.