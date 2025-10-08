Circolo tennis Nettuno. Il Comune si sfila. E rescinde il contratto con la nuova cordata

Nuovo colpo di scena per il Circolo tennis Nettuno della Barca. Il Comune ha deciso di rescindere il contratto con ‘Nettuno sport center’, la nuova cordata che dopo anni di carte bollate e ricorsi al Tar coi vecchi gestori del Nettuno tennis club, aveva vinto il bando pubblico ventennale da 17 milioni e mezzo di euro, chiedendo di riconsegnare l’impianto entro il 18 ottobre.

Lo spiega direttamente l’amministrazione, tramite una nota: "Il Comune ha deciso di avvalersi della clausola di risoluzione del contratto, stipulato il 7 ottobre 2024, con la società sportiva dilettantistica ’Nettuno Sport Center’, relativo alla progettazione, riqualificazione e gestione dell’impianto nel quartiere Borgo Panigale-Reno. Alla base della risoluzione, il mancato adempimento della clausola relativa al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la riqualificazione degli impianti, pari a 704.166 euro come indicato nel Piano economico finanziario di offerta".

L’amministrazione spiega che "le risorse sono state reperite solo parzialmente. La società concessionaria, che aveva 12 mesi di tempo per reperire l’intero importo, non ha prodotto la documentazione attestante il reperimento delle ulteriori risorse finanziarie, necessarie alla realizzazione dell’investimento, entro il termine definito". Si tratta dell’ennesimo ’ribaltone’ dopo anni di battaglie legali, culminate con ’Nettuno sport center’ nella bufera per il procedimento penale a carico della legale rappresentante Simona Volta, indagata a seguito di un’autocertificazione falsa sui requisiti per partecipare al bando del Comune. Un’indagine con accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. Resta ora da capire che cosa succederà. Il vecchio gestore Paolo Poli, patron del Nettuno tennis club, ha già inviato al sindaco Matteo Lepore una richiesta di subentro immediato, in qualità di seconda associazione classificata al bando. Da quanto trapela, però, non è escluso che si ripartirà da capo con un un nuovo bando per il centro sportivo. In questo caso, nell’attesa, il centro potrebbe essere gestito in via provvisoria per evitare lo stop del circolo. E, a quel punto, tra i due litiganti potrebbe anche spuntarla una terza società. Nell’attesa il centrodestra mette il Comune nel mirino. FdI con Manuela Zuntini e Francesco Sassone apre le danze: "Abbiamo sempre contestato il progetto di Nettuno Sport Center, contestandone la fattibilità anche economica. Per tutta risposta l’assessora Roberta Li Calzi ha sempre sostenuto la nuova cordata. Invece, anche in questo caso FdI aveva ragione e il Comune, dopo oltre 3 anni, si trova al punto di partenza. Siamo di fronte all’ennesimo disastro di questa giunta".

Stessa linea per Nicola Stanzani e Lanfranco Massari (Forza Italia): "L’affidamento a Nettuno Sport Center sin dall’inizio aveva mostrato tutte le sue forzature. Forzature già emerse con la chiusura delle indagini preliminari a carico dell’aggiudicataria da parte della procura della Repubblica, con le accuse di false certificazioni e truffa aggravata ai danni dello Stato. Chissà se ora finirà la difesa a oltranza da parte dell’assessora Li Calzi della compagine oggi esclusa dall’affidamento, e se il sindaco vorrà dire qualcosa sul tema". Spinge per il subentro del Nettuno Tennis Club, il leghista Matteo Di Benedetto: "Un triste epilogo annunciato. Sia rispettato il bando e siano coinvolti gli altri partecipanti, rispettando i punteggi, basta pastrocchi giuridici".

