Circolo tennis Nettuno: nuova sospensiva del Tar Emilia-Romagna fino al 2025

Colpo di scena per il Circolo tennis Nettuno. E nuovo stallo, con l’ennesima sospensiva arrivata da un’ordinanza del Tar dell’Emilia-Romagna che, di fatto, ’congela’ la situazione fino al 15 maggio 2025.

Dopo due anni e mezzo di carte bollate non c’è pace per l’impianto sportivo di via Pietro Fancelli alla Barca. E dire che il ’ribaltone’ di maggio ad opera del Consiglio di Stato sembrava aver risolto il grosso della questione accogliendo il ricorso della cordata vincitrice dell’ultimo bando in disaccordo con la prima sentenza emessa dal Tar, che annullava proprio la gara in questione dando invece ragione all’attuale gestione, quella del ’Nettuno Tennis Club’. Gestione che aveva visto riconosciuta la proroga della propria concessione – all’interno del cosiddetto decreto ‘Milleproroghe’ – fino alla fine del 2024.

Con lo sviluppo giudiziario del Consiglio di Stato l’altra cordata, ‘Nettuno Sport Center’ aveva, infatti, visto la luce, scaldandosi per giocare lo smash finale: prendere in mano la gestione del centro sportivo dal 2025.

Ma la nuova cordata non ha fatto i conti con la perseveranza di Paolo Poli, presidente del ’Nettuno Tennis Club’ che, di fatto, è andato a leggere nelle pieghe del pronunciamento del Consiglio di Stato, trovando uno spiraglio, per riaprire ’il caso’.

Il nodo sarebbe la verifica dei requisiti necessari della nuova cordata. Una verifica che il Comune non ha ancora reso nota. Da qui, il ricorso del ’Nettuno tennis club’ che, di fatto, impugnando il contratto stipulato tra Palazzo d’Accursio e il ’Nettuno Sport Center’ ha dato il là all’ordinanza del Tar. Non solo. Poli ha anche affilato le armi contro il Consiglio di Stato con un ricorso per revocazione per trattare la quale è già stata fissata un’udienza per il 16 gennaio 2025 (sulla quale ’il Nettuno Tennis Club’ pare abbia poche speranze).

Morale: il Tar ha deciso di fare chiarezza perché – ammette – "la questione non appare di piana soluzione, richiedendo gli approfondimenti" del caso. Da qui, scrive il tribunale amministrativo, è "opportuno cristallizzare la situazione di fatto", evitando così che la nuova gestione, nonostante il ’limbo’, proceda "in lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo".

Difficile prevedere i futuri scenari anche se pare difficile che il Comune decida di chiudere la struttura in attesa del 15 maggio. Per ora (visto che il Tar non entra nel merito della questione, limitandosi alla sospensiva) l’amministrazione resta alla finestra.

Rosalba Carbutti