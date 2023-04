Circolo tennis, operativi i nuovi campi da padel scoperti

Da qualche giorno sono operativi i quattro nuovi campi da padel scoperti al Circolo Tennis in via Allende a Casalecchio. Si vanno ad aggiungere agli altri tre campi coperti inaugurati l’ottobre scorso. Un importante investimento di 600mila euro, portato avanti dalla società che gestisce il Circolo Tennis con la progettazione dell’architetto casalecchiese Ivanoe Castori e che sta cambiando il volto della Cittadella dello Sport che in via Allende annovera anche lo stadio di calcio Veronesi, il palazzetto Cabral, il Gimi Sport Club, il mini autodromo e il circuito ciclistico della Ceretolese 1969. "I tre campi di padel coperti – sottolinea Giorgio Germani, presidente del Circolo Tennis – hanno una doppia membrana e una struttura geodetica in acciaio, apribile ai lati nei mesi estivi. È la prima struttura di questo tipo in Italia ad avere un impianto di riscaldamento a pavimento alimentato con pompe di calore che garantisce una temperatura costante senza alcun rumore all’interno e con consumi molto bassi. A questo si aggiunge un’illuminazione a led sempre nell’ottica del risparmio energetico". Ma i lavori non sono finiti qui. "Sono in corso – rivela Matteo Ruggeri, assessore allo Sport di Casalecchio – anche quelli di rifacimento del ristorante che si concluderanno a fine maggio prossimo. Nonostante gli ultimi anni difficili a causa del Covid e del caro energia, il nuovo Circolo Tennis Casalecchio ha saputo riorganizzarsi rilanciando la propria attività. L’Amministrazione ha rimodulato la convenzione per rendere economicamente sostenibili gli importanti investimenti che sono stati in gran parte già realizzati. Con il completamento del ristorante, dopo quello dei sette campi di padel, il Circolo Tennis darà un servizio importante a tutta la Cittadella dello Sport, rendendo il nostro Circolo uno dei più belli e completi dell’area metropolitana bolognese".

Il padel è davvero esploso a Casalecchio. "Nelle ore pomeridiane – rivela ancora Germani – i campi sono sempre pieni. I giocatori sono di tutte le fasce di età. Da poco si sono aperti i corsi della scuola di padel, gestiti dalla società Max Tennis Time. Ormai ci sono più iscritti ai corsi di padel che a quelli di tennis. Un boom le adesioni delle donne. Gli appassionati di padel vengono da Casalecchio, Sasso, Zola e Bologna. Sono più di 50 le iscrizioni dei bambini dai 6 ai 12 anni ai campi estivi che stiamo organizzando".

Nicodemo Mele