Circolo tennis Pontelungo, a Bologna scatta il torneo Conad

Bologna, 11 giugno 2025 - Sognando Jasmine Paolini e Sara Errani, Bologna comunque propone un tennis di qualità declinato al femminile. Dal 18 al 28 giugno, il circolo tennis Pontelungo ospita il torneo Conad, sesta edizione del trofeo Città di Bologna.

Per la terza volta consecutiva al circolo di via Agucchi. Previsto un montepremi di 2.500 euro e una quarantina di ragazze, seconda categoria femminile.

Torneo di spessore che è stato giocato da ragazze di grande valore come Lucia Bronzetti, Anne Schaefer e Aurora Zantedeschi. Ci sarà ancora Vittoria Modesti, due volte finaliste, che sogna il bersaglio grosso. Il torneo è organizzato da GiocaSport, organizzazione che mette insieme tre giornalisti, Alberto Bortolotti, Dario Pattacini e Matteo Fogacci.

Alla presentazione anche l’assessora allo sport Roberta Li Calzi. “Mi piace l’idea di una città che pensi allo sport e anche allo sport al femminile – dice Li Calzi -. Lo stesso giorno, il 18 giugno, scatteranno al PalaDozza gli Europei femminili di basket e ci sarà la nazionale italiana”.

Presenti anche il vice presidente del Pontelungo, Mauro Cardelli, che ha dato il benvenuto e il numero uno del circolo, Antonino Cannata.

La visione della finale sarà in diretta su oasport.it e Canale 88. Sarà possibile accedere al campo in modo del tutto gratuito per assistere a gare di assoluto valore.