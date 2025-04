Circuito dei santuari. In 70 per l’esordio

Inizio in tono minore, ma con una folta partecipazione di ciclisti e podisti sabato scorso al Santuario di San Luca, per la sesta edizione del Circuito dei Santuari Emilia Romagna, che in ragione della giornata di lutto per i funerali del Papa ha ridotto all’essenziale il via ufficiale della rassegna ciclistica e podistica collegata a 370 santuari in regione comprese le 93 mete giubilari. Un inizio senza festa ma che non ha smorzato gli entusiasmi di più di 70 persone, ciclisti, camminatori e due handbikers che, dopo la messa in ricordo delle vittime della strada celebrata dal rettore don Remo Resca hanno toccato le prime méte e conquistato i primi punteggi per una classifica che si definirà il prossimo 25 ottobre, dopo sei mesi di attività. Tanto è il tempo messo a disposizione dall’organizzazione per ottenere gli 11 brevetti provinciali, i nove brevetti completi, il brevetto ‘borghi’, il brevetto dedicato agli Handbikers, un brevetto dedicato ai camminatori e soprattutto tre nuovi brevetti dedicati al Giubileo.