Circuito dei santuari, superate le 7.000 visite

Anticipo di ferragosto e di festività dell’Assunzione domenica scorsa al santuario della Madonna dell’Acero di Lizzano in Belvedere dove si è ritrovato un folto gruppo dei ciclisti aderenti al Circuito santuari Appennino bolognese che per l’occasione hanno festeggiato il ‘giro di boa’ della stagione e il superamento di quota 7mila visite enumerate e certificate dalla app che registra i transiti dei 425 ciclisti amatoriali dai 104 santuari piccoli e grandi sparsi in buona parte della nostra regione.

Dopo le prime tre edizioni infatti questo ‘cammino’ da farsi sulle due ruote inventato nel 2020 da due cicloamatori bolognesi, Guido Franchini del Nuovo parco dei ciliegi di Zola e Giampiero Mazzetti del Biciclub di Monte San Pietro ha dilagato in quasi tutta l’Emilia Romagna, registrando l’ennesimo exploit di partecipazione.

"Siamo a metà stagione e domenica a Lizzano si è superata quota 7mila. Lo scorso anno a fine ottobre contammo 250 ciclisti registrati e 7600 santuari visitati. Quest’anno il numero dei ciclisti è quasi raddoppiato e a due mesi e mezzo dal termine siamo quasi alle presenze del 2023", spiega la squadra degli organizzatori, affiancata dalla rete delle tante società ciclistiche partecipanti compresi i sostenitori di Malini bici e del Nuovo parco dei ciliegi.

Un’esperienza che ha creato una comunità di appassionati conquistati dalla scoperta della bellezza artistica e paesaggistica, ma anche dalla visita di questi piccoli gioielli architettonici con opere d’arte da ammirare al di là della fede o della religione. Iscrizione e partecipazione gratuiti, una app sviluppata apposta per il conteggio dei punteggi che concorrono al raggiungimento di tre brevetti nel bolognese ed uno ciascuno nelle altre province da conseguire entro il 28 ottobre.

L’allargamento dei confini coincide con la progressione del censimento condotto da Roberto Bondi con tanto di note storico artistiche e geolocalizzazione. A raccontare emozioni, luoghi, persone e storie nel corso dei primi tre anni ci ha pensato con sensibilità tutta sportiva Enrico Pasini, che ha riunito i suoi primi testi nel libro ‘Il templare in bicicletta’ (Epika ed) e che ora aggiorna continuamente nella versione digitale sulla sua pagina social.

Gabriele Mignardi