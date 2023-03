Cirenaica, alloggi popolari In arrivo trenta milioni

Oltre 30 milioni di euro per ristrutturare 127 appartamenti di edilizia residenziale pubblica che si affacciano su due corti in zona Cirenaica, tra via Bentivogli e via Libia. È nel grande complesso gestito da Acer che partirà il più grande cantiere di Bologna finanziato grazie ai 124 milioni del Fondo complementare del Pnrr e ad altre risorse messe a disposizione dalla Regione per il diritto alla casa, per un totale di 140 milioni. Un modo per "dare risposte alla fascia di popolazione che non riesce a trovare casa nel mercato libero", spiegano il presidente Stefano Bonaccini e l’assessora alle Politiche abitative, Barbara Lori.

A Bologna e provincia spetteranno quasi 46 milioni con cui restaurare 259 appartamenti tra la città, Imola, Castelguelfo, Casalfiumanese e Mordano. A giugno prenderanno il via i lavori che dovranno necessariamente essere conclusi entro marzo 2026. Quello nel quartiere San Donato, non è l’unico progetto per aiutare i bolognesi in cerca di una casa. Altri 10 milioni arriveranno grazie alla terza annualità del programma regionale Erp, di cui 2,64 destinati a Bologna e hinterland. Tante le novità anche sul fronte degli affitti. Il bando del 2022 ha messo a disposizione 40 milioni di euro – tra fondi statali e regionali – per erogare a famiglie e persone in difficoltà un contributo pari a tre mensilità, per un massimo di 1.500 euro. Dal comune di Bologna sono state raccolte 11mila sulle 66mila domande complessivamente inoltrate, ora sono al vaglio delle amministrazioni.

"Il governo deve rifinanziare il fondo per gli affitti che al momento è stato azzerato – sottolinea Bonaccini – . Lo scorso anno sono arrivati 34 milioni di euro dal governo, ma quest’anno rischiamo di mettere solo i fondi della Regione". Tra le iniziative pensate da via Aldo Moro, anche un Fondo per la negoziazione degli affitti per un milione di euro. Servirà a ‘coprire’ – fino a 1.500 euro all’anno – lo "sconto" sul canone che i proprietari accorderanno agli inquilini. A questo si aggiunge il ‘Piano per la Casa’ per 4,6 milioni. Somma che serviranno ai Comuni emiliano romagnoli interessati a garantire contro danni e morosità chi affitterà le loro case sfitte a un canone calmierato, con un risparmio di 2mila euro all’anno per gli inquilini. "In questo modo – conclude Bonaccini – diamo una mano a un numero molto elevato di famiglie con un accordo che la Regione garantisce sia per i proprietari che per gli affittuari".

Benedetta Dalla Rovere