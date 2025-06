Cisl: "Integrazione aeroporti, un tavolo con la Regione"

La Fit Cisl chiede di "aprire immediatamente un confronto con la Regione" sul tema dell’integrazione della rete aeroportuale. "Registriamo con stupore e rammarico quanto il fattore lavoro, vale a dire tutte le persone impiegate negli scali, sia completamente ignorato dalle forze politiche e istituzioni che parlano di aeroporti regionali – si legge in una nota del sindacato –. Ricordiamo che solo lo scalo di Bologna conta come addetti al trasporto aereo più di 1.400 dipendenti, numero che arriva a 3.500 se si considerano tutte le attività di filiera nel sito".

"Assieme agli altri sindacati di categoria – prosegue la nota –, la Fit Cisl anche in situazioni molto complesse ha dimostrato con i fatti la massima disponibilità, ma sempre a garanzia della tutela e della continuità occupazionale, precondizione ineludibile in ogni trattativa. Ad oggi solo l’Aeroporto ha raggiunto quasi 12 milioni di passeggeri, con la prospettiva futura di puntare all’ambizioso risultato di 20 milioni nell’ambito del sistema aeroportuale regionale: se esiste un piano strategico e si vuole costruire un’alleanza tra istituzioni, occorre comprendere non solo le aziende, ma anche e soprattutto le parti sociali".