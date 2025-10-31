Cisl, una lunga staffetta per la pace: "Condanniamo tutte le guerre"

Una staffetta lunga 300 chilometri per lanciare un appello contro tutte le guerre. È ‘Convergiamo verso la pace’, l’iniziativa promossa dalla Cisl Emilia-Romagna e dalle sue strutture territoriali, che da lunedì al 7 novembre attraverserà l’intera regione in circa 50 tappe su tre percorsi con partenza da Piacenza, Rimini e Ferrara per concludersi a Bologna. Le tappe non saranno semplici scambi di testimone, ma momenti di confronto con la comunità.

Tre i testimoni simbolici: la Costituzione italiana (dal percorso di Rimini), la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (da Ferrara) e la Dichiarazione universale dei diritti umani (da Piacenza). "La pace è una responsabilità collettiva che richiede volontà e coerenza, non è mai un dono scontato", ha commentato il segretario generale Cisl Er, Filippo Pieri. "Vogliamo condannare tutte le guerre, da Gaza all’Ucraina, passando per Nigeria, Sud Sudan e Birmania. Nessun conflitto è inevitabile se al centro si mettono dignità, libertà e giustizia". Giovedì e venerdì la staffetta attraverserà l’area metropolitana, da Pieve di Cento, Imola e Anzola dell’Emilia fino a Bologna. "Un lungo tragitto di mobilitazione civile e sociale – ha dichiarato Enrico Bassani, segretario generale Cisl – che ci permetterà di incontrare cittadini, sindaci, il cardinale Matteo Zuppi e il sindaco Matteo Lepore".

L’arrivo a Bologna è previsto per venerdì, con un tragitto che da piazza Maggiore porterà a piazza della Pace, con l’ultimo tratto verso il Santuario di San Luca.

L’iniziativa si inserisce nella ‘Maratona per la Pace’ nazionale della Cisl, che culminerà il 15 novembre a Roma. Alla presentazione hanno partecipato anche Giuseppe Tagliavia (Cisl Ferrara), Rosamaria Papaleo (Cisl Emilia Centrale), Francesco Marinelli (Cisl Romagna) e Michele Vaghini (Cisl Parma-Piacenza).