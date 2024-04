Cispadana, enti locali convocati in Regione

Ulteriore passo avanti per la realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana: il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato il decreto che dà il via libera a una "nuova conferenza preliminare al perfezionamento dell’Accordo di Programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica". Entro i primi dieci giorni di maggio è prevista la convocazione della conferenza, con le quattro Province coinvolte (Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara), i Comuni attraversati dall’autostrada e quelli interessati dalle strade di adduzione. In autunno, poi, una conferenza dei servizi dal taglio più operativo. Una volta approvato il progetto definitivo si passerà alla progettazione esecutiva Ad oggi si prevede un investimento di 1,7 miliardi di euro in project financing: la società che realizzerà l’infrastruttura recupererà gli investimenti fatti attraverso la sua gestione e gli incassi ad essa collegati.