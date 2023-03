Bologna, cisterna perde liquame in strada: incidenti e strade chiuse a Crevalcore

Crevalcore (Bologna), 30 marzo 2023 – Caos in mattinata sulle strade di Crevalcore, in provincia di Bologna. A causa di una perdita di liquamE (VIDEO) da parte di una cisterna sono avvenuti diversi incidenti e ci sono chilometri di strade sono chiuse al traffico.

Lo annuncia il sindaco Marco Martelli sui social: “Questa mattina causa lo sversamento di liquame fuoriuscito da una cisterna in transito sono interrotte le seguenti strade: Via del Papa all'altezza di Sammartini, deviazione su via Spalletti; via Provandone interrotta all'altezza di via Signata verso e da Palata; via Panaro all'intersezione con via Muzza Nord (ponte di Camposanto). Quindi chi deve andare verso Camposanto deve passare da Stuffione. Chi deve venire verso Crevalcore passi sempre da Stuffione. Chi accede a via Signata in uscita da Crevalcore dovrà passare per Palata Pepoli. Sono in corso le operazioni di sgombero, ma non siamo in grado di prevedere quando la circolazione sarà ripristinata regolarmente”.

Notizia in aggiornamento