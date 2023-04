Cisterna perde liquami, auto e moto fuori strada

Perde un’ingente quantità di liquame e imbratta circa sette chilometri di strade nelle campagne di Crevalcore. Con il bilancio di alcuni automobilisti finiti fuori strada e di un motociclista portato all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni di media gravità per via della rottura di una spalla. Tutto è successo eri mattina intorno alle 8 quando una autocisterna di passaggio nel comune di Crevalcore e diretta nel Modenese in via del Papa ha perso il materiale melmoso depositandolo sulla carreggiata. Alcuni automobilisti sono finiti fuori strada senza conseguenze; mentre un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un furgone. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno soccorso il ferito e quindi lo hanno trasportato nel nosocomio bolognese per le cure del caso. Da quanto si è potuto apprendere l’autista del mezzo pesante non si sarebbe accorto di nulla e solamente nel Modenese il camionista è stato fermato.

"Mi chiedo – si domanda il sindaco Marco Martelli - come possano succedere cose del genere. E mi chiedo come mai l’autista non si sia accorto della perdita del materiale. Non ha mai guardato negli specchi retrovisori? Ad ogni modo siamo prontamente intervenuti chiudendo le strade e predisponendo le operazioni di pulizia".

Sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e gli incaricati della Città metropolitana della sezione Area Sicura. Le strade imbrattate sono state chiuse al traffico e solamente intorno alle 16,30 sono finite le operazioni di pulizia delle carreggiate.

Sin da subito il primo cittadino aveva pubblicato un comunicato sui social con le indicazioni delle strade chiuse e delle vie alternative da percorrere.

"In pratica – continua il sindaco - il liquame fuoriuscito dalla cisterna ha costretto alla chiusura di via del Papa all’altezza della località Sammartini e siamo dovuti intervenire con una deviazione su via Spalletti. Poi è stata interrotta via Provandone all’altezza di via Signata verso e da Palata, via Panaro all’intersezione con via Muzza Nord (ponte di Camposanto (Modena). Quindi chi doveva andare verso Camposanto (Modena) ha dovuto passare dalla località Stuffione. Stessa cosa per chi doveva venire a Crevalcore" E aggiunge: "Le operazioni di pulizia hanno comportato un lavoro enorme che ha tenuto impegnate le ditte specializzate incaricate sino al pomeriggio. Solamente verso le 16,30 infatti la situazione è tornata alla normalità".

Pier Luigi Trombetta