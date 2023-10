Citofonata di Salvini per la droga: "Messa alla prova per ’Yaya’"

Undici imputati, tutti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Pilastro. Davanti al Tribunale dei minorenni è iniziato il processo per Faouzi Yassin Labidi detto ‘Yaya’ (fu proprio lui, membro del clan dei Labidi, a rispondere al citofono dopo la famosa scampanellata del leader leghista Matteo Salvini con la domanda "Scusi, lei spaccia?", durante la campagna elettorale per le regionali del 2020, ndr) diciassettenne all’epoca dei fatti e considerato uno dei "cavalli" più fidati dei capi del clan del Pilastro.

Per lui, l’unico a rispondere del reato associativo, difeso insieme ad altri quattro dall’avvocato Bruno Salernitano, è stata richiesta la messa alla prova. Ora il Tribunale per i minorrenni ha affidato all’Ufficio di servizio sociale per i minorenni il compito di concludere i progetti la cui ammissibilità verrà valutata nella prossima udienza fissata per l’inizio di febbraio.