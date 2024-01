Città 30 all’ora, il buonsenso è necessario

Ogni persona dotata di buonsenso è d’accordo su qualsiasi provvedimento improntato alla sicurezza stradale. Vale per la propria incolumità e per quella del prossimo. Poi tutto dipende da quali regole adottare e come vengono adottate. Dove il tasso di incidenti è alto, dove ci sono scuole, ospedali, punti sensibili è giusto porre un freno alla velocità. È vero che ogni novità, soprattutto nel campo della mobilità, suscita sempre perplessità e disagio. Ma un conto è accettare di indossare le cinture di sicurezza, con relativa discussione come avvenne quando entrò in vigore il provvedimento che comunque non incideva, (e non incide oggi) sugli altri. Diverso è con i 30 km orari che hanno diviso la città raccogliendo più pareri negativi che positivi. Se si procede a velocità di lumaca ovunque in modo generalizzato si arriva tardi al lavoro, gli autobus non rispettano gli orari, le ambulanze hanno maggiori difficoltà, le tariffe dei taxi lievitano. Del resto il provvedimento continua a non salire in popolarità. Nel documento che l’Anci, l’associazione dei Comuni, presenterà domani al Ministero dei trasporti (quest’ultimo in procinto di emanare una direttiva che ammorbidisce il provvedimento bolognese) pare si convenga che l’obbligo dei 30 non va generalizzato in tutta la città e che va motivato strada per strada. Suggerimenti non sconfessioni, certo. Ma il parere non è la fotocopia del piano della giunta.

mail: beppe.boni@ilcarlino.net