Città 30, oggi il primo test a Bologna con il nuovo limite: cosa succede sulle strade

Bologna, 1 luglio 2023 – È partita oggi la sperimentazione di ‘Città 30’, che pone nelle strade cittadine il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari.

I bolognesi hanno sei mesi per abituarsi alla nuova tabella di marcia, ma non pare che tutti sappiano - o forse ignorano - il nuovo limite imposto.

Bologna Città 30 da oggi inizia la sperimentazione del nuovo limite (foto Schicchi)

Una decisione che ha sollevato molte polemiche ma il sindaco Lepore va dritto:“Per venti morti in meno all’anno anche perdere le elezioni non è una mia preoccupazione”.

Via Stalingrado

Su via Stalingrado, nodo cruciale per la viabilità cittadina, che collega la tangenziale e i quartieri periferici con il centro storico, le macchine sfrecciano a tutta velocità, e nessuno sembra essersi accorto del nuovo limite.

Il traffico prosegue a pieno ritmo da entrambi i sensi di marcia e se qualcuno prova già a rispettare i 30 orari, alcuni conducenti suonano il clacson infastiditi.

Via Murri

Anche in via Murri la situazione è analoga, con automobilisti che, di corsa, sorpassano le poche, pochissime macchine che cercano di rispettare il limite o che semplicemente hanno una velocità più lenta e sicura.

Anche in questa via di scorrimento fondamentale per il traffico cittadino, non sembrano esserci automobilisti o motociclisti preoccupati per la novità, perché la velocità, in alcuni casi, soprattutto in quelli di sorpasso, supera i 50 chilometri orari. La sicurezza stradale e il rispetto dei limiti non sono affare dei conducenti, a quanto pare, che proseguono a percorrere la via a rapidità elevata.

Via Toscana

In via Toscana la numerosa quantità di semafori impedisce ai conducenti di superare i 50 chilometri orari. Peccato, però, che il nuovo limite è dei 30, e quasi nessuno, anche in questo caso, lo rispetta. Solo cinque macchine hanno una velocità moderata e sostenuta, rallentando in prossimità degli attraversamenti pedonali. Altri mezzi, invece, pare che non sappiano nemmeno dell’esistenza di ‘Città 30’.

Veicoli a quattro o a due ruote sfrecciano indisturbate. “Sinceramente mi sono scordato - confessa un automobilista -. Non ho visto molti cartelli e andiamo sempre tutti molto di fretta”. Fretta, tempi limitati, disinteresse o “cattiva comunicazione da parte del Comune” possono essere i colpevoli della fallimentare prima mattina di sperimentazione, come spiega un motociclista: “L’informazione c’è stata, ma non abbastanza - commenta -. Chi si ricordava dell’inizio? Nessuno”.

Via Andrea Costa

Non è una novità, invece, in via Andrea Costa, dove la velocità pare abbastanza moderata, visto che i mezzi privati possono scorrere solo in direzione del centro storico. Alcuni motociclisti, però, effettuano sorpassi azzardati anche nelle vicinanze delle strisce pedonali. Anche diverse auto vanno leggermente più veloci rispetto al limite dei 30 chilometri orari, ma, nel complesso, lo scenario è migliore rispetto agli altri nodi di viabilità.