Città 30, Bologna premiata dall'Unione europea

Bologna, 15 novembre 2024 – Riconoscimento internazionale per Bologna Città 30: la città capoluogo dell’Emilia Romagna è stata premiata – insieme ad atri quattro soggetti – dall’Unione europea per l'eccellenza nella sicurezza stradale.

Lo ha annunciato la Commissione europea in una nota, ricordando che l'iniziativa è incentrata su zone a bassa velocità, aree pedonali e ciclabili, campagne di sensibilizzazione pubblica e aumento dei pattugliamenti della polizia.

Il riconoscimento Ue premia progetti innovativi sulla sicurezza stradale provenienti da tutta Europa in cinque categorie: istruzione, motociclismo, utenti vulnerabili della strada, tecnologia e innovazione e sicurezza stradale urbana.

Gli altri quattro vincitori sono il Consiglio europeo per la sicurezza dei trasporti (Etsc) per il suo progetto Learn!; il Consiglio di sicurezza dei trasporti in Austria; l'Agenzia galiziana delle infrastrutture e il Centro per la gestione del traffico della Baviera, in Germania.

Il premio del pubblico è stato assegnato alla piattaforma Vize 0 della Repubblica Ceca per la sua campagna di sensibilizzazione sui pericoli della guida aggressiva.