Città 30 a Bologna, la svolta del Comune: “Faremo più controlli stradali”

Bologna, 2 aprile 2025 – “Più controlli di polizia sulle strade, ancora interventi per garantire maggiore sicurezza stradale e presto un nuovo incontro con il comitato Bologna30“. L’assessore comunale alla Nuova Mobilità Michele Campaniello scandisce i prossimi impegni in programma nell’ambito del progetto Città 30, dopo l’annuncio dell’avvio dei nuovi lavori nell’area delle vie Rovighi, Tagliacozzi e Molinelli e in via Felice Battaglia.

La manifestazione dei cittadini di via Molinelli per chiedere interventi celeri per rendere la strada più sicura

Assessore, a che punto siamo nel Quartiere Santo Stefano? “Parliamo di un intervento molto significativo che va a migliorare la sicurezza stradale in quell’area, che non è soltanto composta da via Tagliacozzi, Rovighi o Molinelli, ma anche da tutte le vie laterali. Qui innalziamo diversi attraversamenti pedonali, una misura che pensiamo possa aiutare a limitare la velocità e garantire una maggiore sicurezza dei pedoni”.

Il comitato Bologna30 però non è soddisfatto degli interventi programmati.

“Ma alcune delle modifiche che abbiamo apportato al progetto vanno verso le richieste che ci ha formulato il comitato. Alcune non sono state soddisfatte perché determinati interventi non sono possibili, in quanto incompatibili con il codice della strada”.

Si tratta quindi di questioni tecniche?

“Di certo non si tratta di una volontà politica, anche perché il progetto è stato implementato con ulteriori interventi rispetto alla proposta iniziale, soggetto di osservazioni da parte del comitato. Che in questi giorni incontreremo, insieme con i residenti, per fare un ragionamento sull’intervento specifico e spiegando il perché del progetto. La nostra finalità è la sicurezza stradale”.

In generale, cosa dicono i dati?

“Siamo sulla strada giusta. I dati dell’ultimo anno e quelli del primo trimestre del 2025 dimostrano che la città sta dando ottimi risultati di risposta rispetto ai temi di incidentalità”.

Una vittima però c’è stata, investita proprio in via Molinelli.

“Il drammatico evento che ha riguardato un cittadino bolognese (Marco Govoni, 77 anni, investito in via Molinelli e deceduto dopo tre settimane di coma, ndr) ci deve spingere ad andare avanti. Noi ci stringiamo attorno alla sua famiglia. Questo deve essere la conferma che c’è ancora tanto da fare”.

Per esempio?

“Intensificheremo i controlli stradali, come già richiesto alla polizia. In più, chiedo una grande alleanza con le associazioni e in particolare alla cittadinanza, a cui faccio un appello”.

Che cosa chiede alla cittadinanza?

“Occorre la collaborazione della città e una presa di coscienza da parte dei cittadini, che devono andare più piano e rallentare in prossimità degli attraversamenti pedonali e arrestarsi alla presenza di un pedone. ‘Andare piano salva una vita’ non è solo il claim di Città 30: sto incontrando persone che hanno avuto incidenti gravi e le loro famiglie. Penso che se i cittadini si immedesimassero in queste situazioni, avrebbero più consapevolezza”.

C’è altro in programma?

“È mia intenzione presentare alla cittadinanza l’intero piano degli interventi sulla sicurezza stradale per proseguire con la Città 30, che non è solo un intervento, ma un progetto che deve evolvere”.