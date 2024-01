Città 30: cosa prevede la direttiva del ministero di Salvini

Bologna, 23 gennaio 2024 – Pronta la direttiva del Ministero dei Trasporti sulla Città 30. Cosa prevede? Vediamolo in dettaglio.

Il documento riguarda i limiti di velocità nei centri urbani su cui verrà avviato un confronto istituzionale.

Il ministro Matteo Salvini, che anche oggi è stato in contatto diretto con molti amministratori locali di tutti i colori politici, ribadisce l'impegno di collaborare “per ottenere città più sicure”. Salvini - orgoglioso di aver voluto il nuovo codice della strada - ha chiarito che va trovato un equilibrio “affinché non ci siano provvedimenti poco efficaci o addirittura dannosi”, recita una nota del Mit.

Quali sono i criteri che possono determinare la zona 30 in una città contenuti nella direttiva? Di certo quello che si delinea è un quadro non generalizzato come quello di Bologna, in cui il limite dei 30 all’ora da una settimana esatta riguarda la maggior parte delle strade del centro e della prima periferia.

Ci devono essere condizioni particolari per dover andare ai 30, come la presenza di scuole, ospedali, luoghi sensibili oppure una particolare pericolosità.

Ma anche un’intensa presenza di pedoni assenza di marciapiedi, andamento tortuoso o restringimenti improvvisi.

Il limite dei 30, quindi, riguarderebbe determinate strade con le caratteristiche descritte, non intere aree della città.

Quest’idea era già stata espressa a più riprese dal ministro Salvini nei giorni scorsi, in aperto scontro con il progetto portato avanti della città di Bologna e dal suo sindaco, Matteo Lepore.

Il Codacons, intanto, conferma l’intenzione già annunciata nei giorni scorsi di impugnare la direttiva al Tar del Lazio.