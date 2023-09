Città 30 e nuovo codice della strada. Maxi multa per eccesso di velocità

La riforma nazionale del codice della strada sembrerebbe scontrarsi con il nuovo modello di viabilità bolognese. Con l’abbassamento del limite di velocità a 30 chilometri orari in città, sotto le Torri cominciano a preoccupare le conseguenze di uno dei ‘punti caldi’ del disegno di legge, che si appresta a cominciare il proprio iter in parlamento: l’articolo 142, comma 8.

Recita il testo: "Si incrementa la sanzione amministrativa pecuniaria (ora prevista fra 173 a 694 euro) ad euro fra 271 e 1084 e si introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, ma esclusivamente nei casi in cui la violazione dei limiti di velocità (inquadrata dai 10 ai 40 kmh, ndr) avvenga all’interno del centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno". Tradotto: in una Bologna a 30 all’ora, quando scatteranno le sanzioni (da gennaio), basta essere sorpresi a superare il limite di 10 chilometri orari – per due volte in un anno – per vedere sospesa la propria patente. Qualcosa di impensabile nelle altre grandi città.

Stefano Cavedagna, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo d’Accursio, ne è sicuro: "Il combinato disposto creerà problemi – evidenzia lui –. Il disegno di legge inasprisce giustamente le sanzioni per chi viaggia oltre i limiti o è distratto alla guida, a dimostrazione del fatto che il governo tiene alla sicurezza dei cittadini, ma la scelta intrapresa da Lepore di farci andare tutti a 30 all’ora ha ancora meno senso e sarebbe una vessazione nei confronti dei bolognesi. Lepore sta dicendo che da gennaio, se viaggi a 40 all’ora, puoi prendere oltre mille euro di multa e vederti sospesa la patente".

"Questa è semplicemente una follia, un’avversione ideologica contro chi ha un’auto o uno scooter – sferza ancora il consigliere di Fd’I –. Chi si muove con il mezzo non lo fa per vezzo, ma per esigenze di lavoro e personali. Se un autista di autobus, per rispettare i tempi, tocca i 40 orari, incappa in una sospensione e non può più lavorare? Un cittadino di un’altra città che viene a Bologna per lavoro, rischia queste sanzioni, magari senza neanche saperlo. Bisogna che Lepore fermi questa delibera: una scelta imposta senza aver dialogato con la città. Quando Galeazzo Bignami disse che era doveroso un confronto con le categorie, le imprese e i lavoratori, la sinistra rispose che c’era stato. Invece scopriamo ora che non solo non c’è stato dialogo, ma sempre più voci si schierano contro la Città 30".

Il dibattito, intanto, si è preso anche la piazza di Agorà su Rai Tre. A infiammare il discorso Lepore e lo stesso vice ministro ai Trasporti, Bignami: "Il nuovo codice della strada ci appare più interessato ad alzare la velocità sulle autostrade e lasciare mano libera a chi va veloce – attacca Lepore –, mentre abbiamo bisogno di costruire un abbassamento della velocità complessiva nel Paese".

Bignami non ci sta: "Non è vero che intendiamo alzare il limite. La riforma cerca soprattutto di affrontare i temi collegati alla distrazione, con un inasprimento delle pene e maggiori sanzioni", conclude Bignami. Per il vice ministro, il modello Città 30 "rischia di tradursi o in un multificio o in una norma non sanzionata". "Molte città stanno chiedendo questo modello – insiste ancora Lepore –. Anche quelle di centrodestra". Lo scontro prosegue, più che a 30 all’ora.

Francesco Moroni