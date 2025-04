Città 30 e sicurezza. Lavori in via Molinelli. Comitato insoddisfatto:: "Pochi gli interventi"

Partiranno in questi giorni gli interventi di messa in sicurezza delle vie Rovighi, Tagliacozzi e Molinelli, dove è stato investito Marco Govoni, 77 anni, deceduto in seguito all’impatto.

I lavori, che fanno parte del progetto Bologna Città 30 e hanno un valore di circa 400 mila euro, entreranno nel vivo a breve, ma è iniziata già ieri l’installazione dei segnali di modifica della circolazione stradale. Nel dettaglio, scatta il senso unico di marcia nel tratto di via Tagliacozzi e via Rovighi, da via Toscana a via Berengario da Carpi. Come spiegano da Palazzo d’Accursio, saranno realizzati interventi "a favore degli utenti della strada, in particolar modo dei pedoni", cioè un nuovo tratto di marciapiede e nuovi attraversamenti pedonali, oltre alla riqualificazione di quelli già esistenti e all’introduzione di rallentatori a effetto ottico. In più, nelle intersezioni delle strade, è previsto l’innalzamento della carreggiata stradale per fare rallentare i veicoli. Il tutto in una zona costellata da diversi istituti scolastici, come la sede del liceo artistico Arcangeli, con accesso da via Marchetti, le scuole medie San Tommaso d’Aquino e quelle dell’infanzia Cerreta, con accesso su via Berengario da Carpi.

Un intervento "atteso da tanti anni dai residenti – spiega l’assessore alla Nuova Mobilità, Michele Campaniello –, frutto anche del dialogo di questi mesi", che continuerà anche con i residenti di "altre zone che sempre più ci chiedono sicurezza sulle strade". In via Felice Battaglia, invece, è prevista la realizzazione di opere in segnaletica per la moderazione della velocità a protezione degli accessi pedonali delle abitazioni. Sarà istituita una ‘zona residenziale’ lungo tutta la via, dove bisognerà rispettare il "limite massimo di velocità di 20 chilometri orari".

Misure che non soddisfano il comitato Bologna30: "Era più di tre anni che gli abitanti imploravano di mettere in sicurezza la strada. Dopo la morte del signor Govoni, cos’altro deve succedere perché il progetto, debolissimo e arrivato a distanza di troppo tempo, venga realizzato in modo da far rallentare veramente? – dichiarano –. Il progetto prevede solo un attraversamento pedonale su incrocio rialzato in più rispetto ai tre già previsti: quattro rallentatori in tutto. Ne avevamo chiesti 10 che servono per far rispettare davvero i 30 orari. La velocità va spezzata in modo frequente per evitare che sia una tangenziale collinare".

