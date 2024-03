Bologna Città 30, il popolo del sì in piazza per rilanciare il modello. E i Friday for Future contestano Lepore

Bologna, 16 marzo 2024 – Il rilancio della città 30, a due mesi dalle prime multe, è avvenuto dalle 16 di oggi in piazza San Francesco. Alla festa è arrivato anche il sindaco Matteo Lepore, subito fermato dagli ecologisti di Friday for Future che chiedono al sindaco lo lo stop definitivo al cantiere del Passante, perché è un “ecomostro che, non fa bene alla città e si mostra incoerente proprio con la città 30", dicono.

Lepore ha invitato gli ecologisti a un confronto il prossimo 20 marzo in occasione del convegno in Regione a cui parteciperà anche il ministro Salvini.

“La città 30 è un passo avanti da costruire insieme. Contano i numeri non le impressioni”. Infatti, il sindaco annuncia che sono “tre mila i controlli al mese ed entro fine aprile arriveranno 5 nuovi autovelox”. Per quella che è una “svolta culturale che vedremo nel lungo periodo”, chiude il sindaco.

Alla “Bolognax30”, pensata da “Salvaciclisti Bologna” e “Fiab Bologna - Montesole Bike Group”, sono accorse tante persone, rigorosamente a piedi, con pedibus, bicibus, autobus, car/moto sharing e anche in treno. In piazza, i partecipanti hanno trovato musica e giochi per bambini, per “celebrare questa conquista di civiltà e per chiedere con forza all'amministrazione di non fare passi indietro, di continuare i controlli, e per reclamare molto di più”, ovvero, una Città30 fatta di “significa sicurezza stradale, ambiente, salute, possibilità di una mobilità alternativa all'auto privata e in cui al centro vengono poste le relazioni umane”, aprono le associazioni organizzatrici dell'evento.

A 60 giorni dall’avvio effettivo del progetto, Simona Larghetti, consigliera metropolitana delegata alla mobilità e al progetto Bicipolitana, rilancia su questo “provvedimento che in tutta Europa ha dimostrato di essere in grado di abbattere significativamente la mortalità e l'incidentalità stradale. Guidare più piano, più in generale, migliora la qualità ambientale, la vivibilità, la socialità negli spazi urbani e l'economia locale”.

Ci sono, però, degli intoppi, dopo il ricorso presentato al Tar da Fratelli d’Italia e non sono mancate le critiche al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il viceministro Bignami. “Siamo consapevoli che qualcuno stia provando ad affossare il progetto, trasformando la Città30 in un argomento da campagna elettorale nazionale, ignorando delle spinte che da tempo chiedono città diverse, strade sicure, spazi belli”, ricorda Sara Poluzzi, portavoce di Bolognax30. In ogni caso, va apportata qualche modifica. “Un modello che ora è necessario coltivare e far crescere, perché possa dispiegare appieno le sue potenzialità. Per questo, ci rendiamo disponibili al confronto con l'amministrazione per rafforzare i passi in avanti per una quanto mai necessaria trasformazione ecologica della città”, conclude Poluzzi.