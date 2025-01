Bologna Città 30, continuano le proteste. Fratelli d’Italia: “Raccolta firme per dire no”

Bologna, 9 gennaio 2025 – Inizia il nuovo anno ma i 30 chilometri orari a Bologna continuano a far discutere. In particolar modo non vanno giù a Fratelli d’Italia che, per dire no al provvedimento del Comune che impone il limite di velocità su gran parte delle strade urbane, organizzerà una mobilitazione sabato 11 gennaio.

Per l’occasione, ci saranno banchetti e raccolte firme in vari quartieri della città.

Sabato 11 gennaio la raccolta firme di Fratelli d'Italia contro il limite dei 30 chilometri orari a Bologna

“La Giunta Lepore ha trasformato la mobilità a Bologna in un vero e proprio inferno" dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia.

“Quella del referendum è un’opportunità importante per tutti i cittadini, compresa una parte della stessa maggioranza che potrebbe condividere le nostre perplessità” spiegano gli organizzatori ricordando che il termine per la raccolta firme a sostegno del referendum scade il 25 gennaio.

I banchetti sabato 11 gennaio 2025 saranno attivi presso i seguenti indirizzi:

dalle 10 alle 12:

Pizzetta Teatro Testoni, Via Matteotti 16

Mercatino Santa Viola, Via Emilia Ponente civico 162

Piazza dei Martiri N1, presso supermercato

Ingresso Giardini Margherita, lato Porta Stefano

Mercato Cirenaica, Via Bentivogli 38

Via Bellaria 47 presso supermercato

Piazza Galvani

dalle 16 alle 18.30: