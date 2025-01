Città 30, il bilancio: "Zero pedoni uccisi e morti in calo del 49%". Arrancano le sanzioni

"Una vittoria di tutta Bologna", come ripete Matteo Lepore. E di chi "ci ha creduto fin dal primo minuto", aggiunge l’assessore Michele Campaniello. Il sindaco non nasconde punte di "orgoglio" e di "soddisfazione" nel mostrare i risultati del primo anno di Città 30: zero i pedoni uccisi in strada nel 2024. Un dato record, perché dal 1991 – cioè da quando l’Istat redige la statistica – c’è sempre stata almeno una vittima. Ma non solo, perché in "una giornata di festa" il Comune snocciola i dati e grida al successo: si dimezza il numero dei morti complessivi sulle strade (10 contro i 21 del 2023), calano gli incidenti (-13%) e i feriti (-11%), diminuiscono del 31% anche i sinistri più gravi (quelli registrati dal 118 come ‘codice rosso’). "Numeri in controtendenza rispetto al resto del Paese, dove gli incidenti mortali sono aumentati dell’8%", chiosa Lepore. Per il sindaco, poi, i cantieri non c’entrano. E questo perché il calo degli incidenti è ancora più marcato (-16,15%) nelle strade radiali, come ad esempio le vie Massarenti e Murri, dove "non ci sono i lavori del tram". Non manca nemmeno la stoccata a Matteo Salvini, ministro dei Trasporti: "Con la Città 30 sono zero anche i posti di lavoro persi...".

E ancora: scende il traffico sulle strade (-5%), il che significa 11.000 veicoli in meno transitati in un giorno feriale medio, anche se tra le statistiche manca quella relativa a un aumento o a una diminuzione dei tempi di percorrenza a causa dei tanti cantieri. Per Palazzo d’Accursio crolla pure l’inquinamento relativo al livello di biossido di azoto, nonostante venga presa in considerazione soltanto la centralina Arpae di Porta San Felice: il valore medio ogni ora di 29 grammi per metro cubo è in calo del 29,3% rispetto alla media annuale 2022-2023. "È il dato più basso degli ultimi 10 anni", sottolinea il Comune. Boom "impressionante" del bike sharing (+69%) e del car sharing (+44%), oltre che per il servizio ferroviario metropolitano (+31%), mentre aumentano gli spostamenti in bicicletta (+10%).

C’è chi punta il dito contro i mancati controlli: erano state 87 le sanzioni per superamento dei nuovi limiti al ribasso nei primi sei mesi del 2024, sono state soltanto 2 da luglio a dicembre. Questo nonostante i dati – redatti da Comune, Polizia locale, Ausl, Arpae e Tper – parlino di 166 giornate di controlli (quelli per la Città 30 avvengono dal lunedì al venerdì), con 14.193 veicoli fermati e 2.046 sanzioni complessive (per tutte le violazioni) da gennaio a dicembre. Sono 217, invece, le multe per chi ha infranto il limite dei 50 (169 nel primo semestre, 48 nel secondo), mentre sono 363 quelle per non utilizzo della cinta, 259 per mancata revisione del mezzo, 153 per non aver rispettato il semaforo rosso e 130 per uso del cellulare alla guida.

Esulta anche ‘Bologna30’, la rete di associazioni a favore della misura, chiedendo però più controlli e "maggiore impegno": "Invitiamo il Comune a portare avanti il progetto con la stessa determinazione dei primi mesi. È indispensabile riprendere in modo serio e visibile i controlli, con infovelox e telelaser praticamente spariti dall’estate. Si estanda poi il limite dei 30 nelle strade dove era già previsto a seguito di interventi". Gioiscono l’Associazione italiana familiari vittime della strada e Legambiente.

"Le sanzioni per la Città 30 vengono fatte in punti sensibili, come scuole e attraversamenti pedonali – prosegue Lepore –: in questi luoghi si registra un particolare rispetto della norma". Il sindaco poi guarda avanti: "Continueremo a investire 27 milioni di euro, che abbiamo deciso di stanziare per vie e piazze scolastiche, attraversamenti pedonali, migliore segnaletica. Circa 10 milioni di interventi sono già stati realizzati, nove sono in corso e otto in cantiere". Ha vinto la Città 30, insomma.