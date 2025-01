Città 30, il referendum non ci sarà. Raccolte soltanto 3.500 firme

La Bologna contro Città 30 non ce la fatta. Non è stato raggiunto il quorum di 9.000 firme per indire un referendum sul progetto, soglia necessaria per spingere il Comune a organizzare la consultazione con i cittadini. Alla fine, nell’arco di tempo previsto di 90 giorni, di sottoscrizioni ne sono state raccolte circa 3.500. Non sono bastati, dunque, banchetti e gazebo organizzati dalle opposizioni a Palazzo d’Accursio. A partire da Fratelli d’Italia, che di punti per raccogliere le firme ne ha organizzati praticamente ogni settimana, arrivando a racimolare circa 2.900 firme. A queste si sono aggiunte quelle agguantate da Forza Italia (circa 300) e dalla Lega (200), insieme con i civici scontenti della misura che impone i 30 chilometri orari in quasi tutta la città.

Una soglia – quella delle 9.000 firme – considerata però eccessiva da chi ha provato a raccogliere il malcontento dei bolognesi con carta e penna per metterlo nero su bianco, così come le modalità per ottenere le sottoscrizioni, che impongono la presenza fisica di un accertatore. E così il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha già pronte alcune contromosse per il futuro, come la volontà di attivare il consiglio comunale per modificare il regolamento e rivedere i criteri capaci di portare a un referendum consultivo.

Tra le proposte spiccano così la richiesta di poter raccogliere le firme attraverso l’identità digitale Spid, così come avviene per le consultazioni di carattere nazionale, oppure quella di estendere il diritto di richiesta anche a chi abbia compiuto sedici anni. E ancora: i meloniani si chiedono come mai sia necessario che il referendum venga chiesto dal 3% della popolazione residenti, mentre in altre realtà – come Modena, ma anche più grandi, come Roma – il rapporto proporzionale si ferma all’1%. Insomma, un pacchetto di proposte per arrivare in futuro a condizioni meno stringenti per indire un referendum, tenendo anche conto del fatto che in pochissime situazioni del passato è stato raggiunto il limite minimo di 9.000 firme. "Abbiamo proposto in consiglio comunale di rivedere le condizioni dei referendum consultivi, perché quelle attuali rendono di fatto impossibile che si tengano le consultazioni", sottolineano dal gruppo consiliare di FdI.

"Oggi abbiamo depositato i moduli con le 3.500 firme raccolte in questi ultimi tre mesi per chiedere l’indizione di un referendum consultivo – scrivono congiuntamente FdI, Forza Italia, Lega e i civici –. Pur non avendo raggiunto il quorum, abbiamo depositato le firme per senso di responsabilità nei confronti dei tanti cittadini che hanno deciso di venire a firmare e che ringraziamo uno ad uno. La Città 30 di fatto non esiste, perché non è stata condivisa con la cittadinanza e quindi non viene rispettata, né viene fatta rispettare. Non si cancella la natura ideologica del provvedimento, che si inserisce nella narrazione di un sindaco capace di preoccuparsi più delle spillette da appendere al petto che dei problemi concreti dei cittadini".