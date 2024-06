Città 30, il referendum si può fare. I garanti del Comune: "Ammissibile"

Bologna, 1 giugno 2024 – Presto ci sarà un referendum su Città 30. Dopo cinque mesi dall’entrata in vigore del modello che impone il limite dei trenta chilometri orari sulla maggior parte delle strade cittadine per incrementare la sicurezza stradale, il Comitato dei Garanti del Comune ha dichiarato ammissibile il referendum consultivo. Che dovrà ora raccogliere novemila firme per fare in modo che il quesito diventi realtà.

A comunicare la notizia è palazzo d’Accursio, che accoglie positivamente la proposta, dopo che per mesi la decisione della giunta ha sollevato polemiche e proteste, politiche e cittadine. Ma la comprensione del Comune deriva dal fatto che "lo spirito del Comitato dei Garanti è stato quello di favorire un momento di confronto e consultazione – scrive l’amministrazione –. Cosa che accogliamo positivamente". Anche perché, "Bologna è la città della partecipazione – proseguono dal Comune –, il referendum consultivo sarà una bella e ulteriore occasione di partecipazione e di confronto".

Al momento, però, nulla concretamente cambierà. "Continuiamo a lavorare con serenità su questo provvedimento – si legge –, che riteniamo fondamentale per salvare vite, migliorare la sicurezza e la qualità dello spazio pubblico".

Ora "il prossimo passo sarà la raccolta firme", sottolinea il Comune. I promotori del quesito, infatti, dovranno raggiungere l’obiettivo, ossia mettere in fila ben novemila firme in tre mesi.