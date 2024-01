Città 30, il sondaggio continua . Hanno votato in più di tremila . I contrari sfiorano l’80 per cento

"A ’sto punto andiamo tutti a cavallo". Macché, "la Città 30 è un rivoluzione di civiltà".

I nuovi limiti di velocità sono riusciti nell’impresa impossibile di oscurare anche i malanni della povera torre Garisenda, in un match tra favorevoli e contrari che ormai sta toccando i livelli di un derby. A dimostrare l’interesse dei bolognesi per il tema è il sondaggio lanciato da ’il Resto del Carlino’ tra coupon cartacei arrivati in redazione con i pareri favorevoli e contrari alla Città 30 e migliaia di interazioni sul nostro sito online, oltre ai tantissimi interventi degli utenti sui nostri canali social.

A fronte di 3.477 partecipanti al sondaggio, 2.744 hanno bocciato la rivoluzione della lentezza voluta dal sindaco, mentre solo una sparuta minoranza di 733 persone ’sposa’ i nuovi limiti.

In percentuale, il 79 per cento dice no e solo il 21 per cento approva.

Tra i votanti, la maggior parte è uomo, il 63 per cento, mentre le donne sono il 33 per cento, il 3 per cento non risponde e l’1 per cento si definisce non binario. In merito, invece, alla fascia d’età, quella che più ha partecipato alla nostra indagine è fra i 55 e i 64 anni. Segue, di poco, chi ha più di 65 anni e a seguire le fasce 45-54 anni, 35-44 e 25-34 anni.

Ma è solo il primo round del nostro sondaggio che resta, comunque, aperto a nuovi voti e commenti sul nostro sito o inviando il tagliando che potete ritagliare qui sotto.

Basta, quindi, collegarsi al nostro sito www.ilrestodelcarlino.it/bologna, cliccare sul link apposito e rispondere ’sì’ o ’no’ alla domande del nostro sondaggio sulla Città 30. Se, invece, decidete di spedire il coupon – o di portarlo in redazione – l’indirizzo è via Mattei 106, cap 40138 Bologna.

A oggi – stando alla nostra indagine – a fronte di otto bolognesi su dieci contrari al provvedimento non manca chi, oltre alla viabilità, chiede di "cambiare il sindaco". Pur se in minoranza, restano convinti della bontà del provvedimento i fan della "rivoluzione gentile delle mobilità", ricordando come a guadagnarci sono gli utenti della strada più deboli.