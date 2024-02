Città 30, Lepore fa Asterix. Direttiva: niente ricorso: "Una guerra di scartoffie farebbe male ai Comuni"

Nessun ricorso, meno scartoffie e lettere francobollate possibile. Dopo la direttiva che potrebbe smontare la Città 30, il sindaco tira ancora una volta dritto e si appella alla pozione magica del druido Panoramix. O alla capacità di arginare la burocrazia, evitando così "una giungla di carte" come nel film ‘Le 12 fatiche di Asterix’. Nella pellicola del 1976, basata sulle avventure a fumetti ideate da René Goscinny e Albert Uderzo, Asterix e Obelix si trovano smarriti nella "casa che rende folli": nient’altro che una metafora della burocrazia italiana. L’ennesimo tentativo da parte dell’impero romano di schiacciare gli irriducibili galli attraverso 12 prove – come nel mito di Eracle – che solo gli dei potrebbero superare. "Asterix è uno dei miei personaggi preferiti – spiega Matteo Lepore –. Penso che qui sia descritta una situazione un po’ kafkiana. E io credo che l’autonomia degli enti locali sia sacrosanta: in questo momento si parla tanto di autonomia differenziata, non vorrei che buttassimo i Comuni nella differenziata...".

Tradotto: la direttiva ministeriale è un banco importante per la tenuta dell’intera ‘Città 30’ e, nelle intenzioni di Matteo Lepore, c’è la volontà di evitare una battaglia burocratica. Niente ricorso davanti al Tar del Lazio, dunque, per il momento. Anche perché la direttiva è nazionale e coinvolgerebbe tutti i Comuni, anche quelli più piccoli "che non hanno le spalle larghe come Bologna" e dovrebbero ricominciare tutto da capo: "Non credo che si arriverà a un ricorso – continua Lepore –: sarebbe davvero paradossale, si riempono i Comuni di scartoffie".

La strada che il sindaco intende intraprendere, a 30 all’ora oppure no, è quella del dialogo. Il tavolo di confronto è quello nazionale dell’Anci.

"Noi andiamo avanti – incalza il sindaco –. Ci siamo dati sei mesi di tempo per monitorare i dati del progetto e migliorare il provvedimento. Vorremmo che fossero utili anche per il governo, per confrontarsi con noi e le altre città".

È chiaro che, con il tira e molla in atto tra Bologna e Roma, contestare la legittimità della Città 30 potrebbe, a sua volta, portare a diverse impugnazioni delle sanzioni già elevate. Da Palazzo d’Accursio c’è l’auspicio che non si arrivi a una valanga di ricorsi da una parte e dall’altra, quindi anche sulle multe.

"Chiediamo di ritirare il progetto quanto prima e di sospendere qualsiasi contravvenzione perché, alla luce di quanto precisato, è illegittima", affonda invece Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia. "Lepore ammette che la Città 30 non rispetta le indicazioni del ministero e, nonostante questo, sostiene di voler andare avanti con il suo progetto", aggiunge Matteo Di Benedetto della Lega, mentre per Samuela Quercioli e Gian Marco De Biase di Bologna ci piace "fa sorridere che oggi il sindaco chieda un confronto al Governo, quando lui stesso non ha coinvolto associazioni e cittadini come chiesto più volte".

Quello che può accadere ora è che anche il ministero dei Trasporti resti fermo sulla propria linea, cominciando a chiedere conto a Bologna (e agli altri Comuni a 30 all’ora) di specificare pezzo per pezzo, strada per strada le motivazioni che hanno spinto a derogare i limiti di velocità. Bisognerà vedere come e quando, e se si arriverà alla disapplicazione della delibera che ha messo in piedi la Città 30. Oppure, se il confronto Comune-Ministero potrebbe assestarsi su posizioni più allineate, e il modello Bologna fare scuola a livello nazionale anche per le altre città volenterose di rallentare. Un intreccio forse anche più complicato di quello dipanato da Asterix e Obelix.