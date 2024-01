Bologna, Lepore incontra il primo multato: “Miglioreremo il provvedimento, ma avanti con città 30”

Bologna, 29 gennaio 2024 – Lo aveva annunciato qualche giorno fa alla trasmissione Agorà su Rai Tre e l’incontro è arrivato: il sindaco Matteo Lepore è andato a far visita all’orefice Sergio Baldazzi, primo multato della città 30 per aver circolato a 39 km/h su via Azzurra. Multa che ha fatto scalpore, perché è stata staccata proprio il 16 gennaio, giorno in cui sono entrate in vigore le sanzioni per chi sorpassa il nuovo limite.

Il sidaco Matteo Lepore e il primo multato di Città 30 si incontrano: ecco la foto (da Instagram)

“Questa mattina in via Mazzini ho preso un caffè con l’ormai famosissimo Sergio Baldazzi, primo multato per avere superato i 30 km/h”, esordisce il primo cittadino sui suoi social. “È stato un confronto utile e piacevole, su come migliorare il nostro provvedimento e scambiare un po’ di informazioni”.

Incontro proficuo, dunque, dopo le polemiche suscitate anche dallo stesso Baldazzi al momento della multa e all’interno di Agorà, in collegamento con il sindaco. “Si rischia la patente – aveva dichiarato – il terrore è arrivato in città, io abito a Ozzano e uso la macchina per lavoro”. Al che Lepore aveva replicato segnalando la sensibilità di via Azzurra, una strada in cui è presente una scuola ed è già stata soggetta a incidenti in passato.

“Sicurezza stradale al primo posto”

Nonostante non tutti siano d’accordo, visti i pareri discordanti venuti fuori anche dal sondaggio del Carlino (se non l’hai ancora fatto puoi votare qui) e la raccolta firme contro il nuovo limite di velocità a cui hanno aderito molti cittadini, Lepore tira dritto sulla città 30.

Stamattina a margine di una cerimonia in Comune, il sindaco ha respinto anche la richiesta di limitare il provvedimento al solo centro storico, dove peraltro è già in vigore da anni. "Io mi chiedo: i cittadini che risiedono fuori dal centro storico non hanno diritto a strade sicure? Invito a guardare Bologna con gli occhi dei cittadini che vivono in tutti i nostri quartieri. Col giusto confronto saremo contenti di un provvedimento che si sta già dimostrando positivo".

E ancora nel suo post, indicando la collaborazione con i cittadini e i tanti pareri positivi riscontrati: “Intanto, in questi giorni sempre più persone mi fermano per strada e mi scrivono per dirmi di andare avanti e tenere duro – si legge – Tanti vengono agli appuntamenti che facciamo nei quartieri dove incontro le persone che mi contattano alla mail dilloalsindaco@comune.bologna.it, per segnalare tratti di strada pericolosi. La velocità preoccupa ve lo assicuro. Molti anziani e tante famiglie ci chiedono di mettere la sicurezza stradale al primo posto, soprattutto nei quartieri fuori dal centro storico. In tutti gli incontri che faccio è una costante da tre anni a questa parte, ancora di più adesso. Penso sia giusto ascoltare gli utenti deboli della strada e i cittadini che non urlano, ma chiedono soluzioni concrete. Questo ovviamente vale anche per chi non condivide la nostra iniziativa, ma si confronta come Sergio appunto. Che ringrazio. Grazie Sergio!”

L’incontro con i sindaci

Inoltre oggi è previsto l'incontro voluto dai sindaci appunto con l'obiettivo di rilanciare la questione della sicurezza stradale e del limite dei 30 all'ora nelle aree urbane. "Come Anci nazionale vogliamo contribuire, dialogando col ministero dei trasporti, all'obiettivo della sicurezza stradale. Il 70% degli incidenti avviene nelle città quindi è fondamentale che i sindaci siano in prima fila per la prevenzione e i controlli". Occorre dunque "dare la possibilità ai sindaci di fare delle scelte", dice Lepore, che è pronto a mettere a disposizione i dati in possesso dell'amministrazione. L' esperienza dei primi cittadini, conclude, "non può essere cancellata solo perché siamo in una campagna elettorale".