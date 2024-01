Città 30, Lepore difende i vigili: “Indecenti le offese sui media e le fake news”

Bologna, 26 gennaio 2024 - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, paladino di Città 30, torna a parlare di fake news riguardo ai nuovi limiti di velocità sotto le due torri. E difende con forza i vigili, oggetto di contestazioni spesso violente. Lo fa durante il Consiglio Comunale, dopo un incontro con la Polizia Locale.

SONDAGGIO / Cosa pensi dei nuovi limiti di velocità? Vota

Città 30, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e i controlli di velocità della polizia locale

"I nostri operatori e operatrici di polizia locale lavorano con grande professionalità - denuncia il primo cittadino - e da sindaco trovo indecente, vergognoso, per non dire diffamatorio, leggere su certa stampa nazionale che si scaglia contro la Città 30 con falsità e fake news, l'utilizzo del termine 'vigili' affiancato all'aggettivo 'carogne'".

"Queste parole - ha proseguito Lepore - sono inaccettabili e come sindaco della città le respingo con forza esprimendo solidarietà ai lavoratori e lavoratrici della Polizia Locale, che fanno il loro dovere". Tanti di loro, nell'illustrate le nuove regole di Città 30 ai cittadini hanno dialogato con i cittadini per fare in modo che la nuova "misura destinata ad una maggiore sicurezza stradale sia rispettata, senza vessare le persone e con buon senso, come stanno facendo", conclude Lepore che a breve farà di nuovo il punto della situazione con alcuni rappresentanti della Polizia Locale.