Città 30, l’ultimatum. Salvini scrive a Lepore: "Rispettate le norme". Verifica tra 10 giorni

Rosato

Il Comune ha 10 giorni per uniformarsi alla Direttiva del ministero dei Trasporti sulla Città 30. In caso contrario, sarebbe già pronto un provvedimento di disapplicazione su come l’andamento lento sia in corso di applicazione sotto le Due Torri. Fa sul serio il Mit, che ieri ha suonato una campanella di richiamo, e il mood non è quello della ricreazione. Matteo Salvini, ministro dei Trasporti, ha infatti spedito una lettera a Matteo Lepore. Il contenuto è inequivocabile. La Direttiva, hanno scritto dagli uffici romani a Palazzo d’Accursio, "individua puntualmente i criteri che le amministrazioni comunali sono tenute a rispettare nella fissazione di limiti di velocità derogatori" rispetto ai 50 chilometri orari. "In considerazione del richiamo operato nella Direttiva a garantire che tutti i Comuni si attengano alle prescrizioni ivi contenute, Le sarei grato se volesse aggiornarmi sulle misure che intende adottare in tal senso. I miei uffici sono a disposizione per le opportune interlocuzioni tecniche sul tema", ha scritto il vicepremier. Senza il rispetto di quella norma quadro, è lecito aspettarsi le ‘maniere forti’ da parte del Mit. E, di conseguenza, il Comune di Bologna potrebbe a sua volta ricorrere al Tar. Insomma, un domino spiacevole, che potrebbe essere evitato con un accordo in un incontro dedicato. Incontro bilaterale che nei giorni scorsi sembrava improbabile in tempi rapidi – l’intermediazione sembrava essere affidata alla diplomazia dell’Anci –, ma che a questo punto potrebbe avere un’accelerata nella sua fissazione. Bologna pensa già di rispettare al meglio la Direttiva, mentre il Mit pretende un’istruttoria strada per strada che giustifichi i 30 all’ora. A oggi questo punto di caduta sembrerebbe improbabile, più probabilmente si cercherà un confronto preliminare faccia a faccia. Di certo il ministero pretende coerenza alla norma nazionale da parte di Bologna, sul punto c’è massima compattezza tra Salvini e il viceministro Galeazzo Bignami (FdI).

Ieri il sindaco ha (ri)aperto alla collaborazione, pur ribadendo che a Bologna non ci sia nulla che non vada. "Mi sembra un invito alla collaborazione e al dialogo che noi apprezziamo – ha detto Lepore ai microfoni del TgR Emilia-Romagna, riferendosi alla lettera di Salvini –. Quindi, davvero noi risponderemo alla loro disponibilità di confronto, in particolare questa disponibilità a lavorare con gli uffici tecnici, molto volentieri. Mi sembra che il ministro dica che i 30 all’ora che salvano vite sono un obiettivo condivisibile. L’importante è farlo con criterio – ha proseguito Lepore –, le nostre ordinanze hanno criteri molto precisi. Credo che ci sia soprattutto da osservare l’esperienza di Bologna e metterla a disposizione del percorso che sta facendo il ministro: se serve a salvare vite è giusto collaborare".

Salvini poi in serata ha ripetuto la missione del governo. "Anche io voglio ridurre i morti, ma serve un coordinamento tra istituzioni e i 30 all’ora in tutta la città rischiano di aumentare il traffico e i problemi". Sempre dalla Lega, a Bologna, è intervenuto il consigliere comunale Giulio Venturi. "Un risultato che non lascia spazio ad alcun dubbio quello emerso al sondaggio del Carlino sulla Città 30 generalizzata – ha dichiarato Venturi –. La tutela delle vite si fa con una educazione stradale adeguata e sempre più approfondita nelle scuole, presto anche il sindaco davanti all’ennesimo esito nefasto della propria azione amministrativa dovrà issare bandiera bianca ed ammettere la sconfitta". Molto critica anche FdI. "Lepore non faccia il furbo, come suo solito, cercando di prendere tutti per i fondelli – ha dichiarato il capogruppo Stefano Cavedagna –. Dica in maniera chiara come rispettare il Codice della strada e di conseguenza revocare le ordinanze della Città 30. Le sanzioni illegittime, se impugnate potrebbero portare a danno erariale".