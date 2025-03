Città 30, ma non per tutti: "Servono più controlli": "È un limite troppo basso"

È passato più di un anno dall’entrata in vigore del limite dei 30 chilometri orari in molte strade cittadine. Un anno che – come confermato dal bilancio presentato lo scorso gennaio – ha visto calare sia il numero complessivo di incidenti stradali che di feriti, contando fino a pochi giorni fa zero pedoni morti sulle strade. Già, fino a pochi giorni fa. Perché lo scorso mercoledì a perdere la vita dopo tre settimane di coma è stato un cittadino di 77 anni, investito mentre stava attraversando la strada in via Molinelli. Oggi sotto le due Torri, l’attenzione dei bolognesi riguardo la sicurezza stradale sembra continuare a rimanere alta, tra chi chiede a gran voce maggiori controlli nelle zone più critiche e chi, dopo un anno dall’entrata in vigore della misura, continua a rilevare comunque alcune criticità da risolvere. "Sarei concorde a questa misura se solo fosse realmente applicata – spiega Giovanni De Micheli – perché in molte zone della città le auto continuano a sfrecciare. Un esempio è via Mazzini, dove anche durante il giorno, non manca chi preme eccessivamente il piede sull’acceleratore, rappresentando così un grande rischio per tutti gli utenti della strada. La misura di per sé è positiva, questo è innegabile, ma senza adeguati controlli rimane fine a sé stessa". A dare un parere sul progetto Città 30 è anche Claudio Lippi, che sottolinea come "spesso, anche quando ci sono cartelli ben visibili che ricordano di mantenere i trenta chilometri orari, non manca comunque chi fa finta di niente e accelera, arrivando in alcuni casi anche a sfiorare i cento all’ora in alcune strade della città. Lo scenario è complesso – spiega il cittadino – perché da un lato credo che ci voglia più buonsenso da parte degli automobilisti, ma dall’altro lato anche più tolleranza, affinché sulle strade si possa girare in modo attento e sicuro, ma non per forza ai trenta chilometri orari, una velocità talmente ridotta che spesso è difficile da mantenere con costanza lungo tutto il tragitto". "L’intera città può trarre beneficio da questa misura, ma purtroppo i controlli su strada non sono abbastanza – fa notare invece Gaia Greco –. La sicurezza stradale ha per tutti un valore prioritario ma sono proprio i controlli, secondo me, a poter migliorare lo scenario in futuro. Altrimenti la Città 30 rischia di essere soltanto un numero stampato sui cartelli invece che un modo per aumentare la sicurezza sulle nostre strade". Dopo un anno, c’è però anche chi nota dei miglioramenti in città. "Forse è soltanto una percezione, ma girando per le strade mi sembra che gli automobilisti abbiano ridotto la velocità laddove viene richiesto. È chiaro però che ci sono alcune strade che risultano ancora oggi pericolose anche per quanto riguarda la loro struttura e che, proprio per questo motivo, meriterebbero ancora più attenzione". Così anche Simone Solito: "Fin da subito ho ritenuto come questa misura potesse realmente rappresentare un passo in avanti per la sicurezza di tutti noi. È importante però che le regole vengano sempre rispettate: alcuni lamentano di come sia complesso mantenere i trenta all’ora lungo il proprio tragitto, ma ci possono essere delle soluzioni strategiche, come ad esempio impostare il limitatore di velocità sul proprio mezzo". Tantissimi, inoltre, i bolognesi che ricordano l’importanza dei controlli per garantire una migliore sicurezza stradale, come afferma Massimiliano Santopietro: "È bene rispettare sempre i limiti e seguire le regole, per diminuire tutti i rischi che si possono incontrare lungo il tragitto – dice –. Anche per questo motivo però, aumentare i controlli potrebbe sicuramente aiutare a migliorare la situazione".