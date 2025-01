Città 30, maxi petizione chiusa: "Ci hanno creduto in 53mila"

Al termine del primo anno di Città 30 va in archivio, a Bologna, anche la maxi-petizione che nei giorni di entrata in vigore del provvedimento fu aperta su Change.org per chiedere la convocazione di un referendum tra i cittadini. Lo annuncia la promotrice della raccolta firme, Guendalina Furini: "Voglio ringraziare tutte le 53.000 persone che hanno creduto, anche solo per un attimo, di poter esercitare un proprio diritto, il quale è stato impedito da una sottospecie di ‘scommessa’ basata sull’aspettare e vedere come va".

Nel lanciare la petizione, Furini scriveva all’epoca che "nonostante le intenzioni positive della riduzione del limite di velocità, come migliorare la sicurezza stradale, ciò non tiene conto delle esigenze effettive dei cittadini". Le forze politiche di centrodestra hanno formalmente presentato un quesito e proprio domani scade il termine per raccogliere le 9.000 firme ufficiali che servono per convocare la consultazione.

Furini, però, sul punto non nasconde la delusione: "Per quanto riguarda la proposta di referendum, a un anno di distanza, mi sento di dire che sia stata oggetto di una mera propaganda politica mirata ad avere consensi e voti, dopo posticipazioni varie e una tardiva comunicazione sulla raccolta firme. Città 30 e l’obiettivo di ottenere un referendum sono uno specchietto per le allodole e per questo chiudo definitivamente la petizione".

Fdi, invece, le firme per il referendum si prepara a raccoglierle anche domani, sfruttando le ultime ore utili. I banchetti saranno in via Bentini, via Emilia Ponente, via Triumvirato, piazza dei Martiri, via Santo Stefano, via Vezza, viale Lincoln, piazza Galvani e Via Ugo Bassi.