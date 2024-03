Città 30, parlano i vigili: "Quanti incidenti l’anno per eccesso di velocità?. Impossibile misurarlo"

"Si evidenzia come in sede di rilevamento di incidente stradale non sia possibile, da parte dell’organo accertatore, rilevare quale fosse esattamente la velocità tenuta dai veicoli coinvolti e quindi se sia stato superato il limite in vigore, nel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro. Conseguentemente nessuna specifica violazione per così detto ‘eccesso di velocità’ è stata accertata, nel corso dell’anno 2023, quale causa di incidenti stradali". Il brano riportato è in una risposta del comandante della Polizia Locale, Romano Mignani, a un’interrogazione di Nicola Stanzani (Forza Italia). Insomma, per il corpo comunale non c’è nessun dato possibile che ricolleghi gli incidenti alla velocità. Il consigliere forzista aveva interrogato il Comune proprio chiedendo conto dei sinistri collegabili al piede troppo pigiato sull’acceleratore, e Mignani infatti ha fatto presente a Stanzani che "in riferimento alle richieste formulate, necessita specificare che la disciplina riguardante i limiti di velocità veicolare è contenuta nell’articolo 142 del Codice della Strada, il quale – per l’appunto – stabilisce altresì le modalità tramite le quali sia possibile rilevarla mediante apposita strumentazione". Ma non è possibile misurare la velocità dei mezzi nel mentre di un incidente, dice la Polizia Locale, e quest’accento sicuramente interessante arriva dopo i report di Palazzo d’Accursio che dati alla mano sostiene che grazie alla città ai 30 all’ora gli incidenti stiano calando.

"I dati statistici su cui basare la propria posizione, rispetto a Bologna 30, è una fissazione tutta di questo Comune – sottolinea il consigliere comunale –. Dicono: ‘Noi ci basiamo su dati scientifici, voi non avete niente’. Ma i fatti dimostrano il contrario, non esistono numeri sull’eccesso di velocità come causa degli incidenti nel 2023. Nessuna scelta politica può essere basata su dati che non esistono, ecco come cade tutto il bel castello costruito su Bologna Città 30. Che la velocità impatti sui sinistri è ovvio, ma i danni seri vengono provocati da velocità decisamente alte, non dai 40 all’ora. Il Comune ha costruito delle regole che i cittadini non comprendono, fortunatamente intanti hanno ricominciato ad andare senza ascoltare il sindaco. Poi – conclude – fa sorridere il continuo rimando alle esperienze estere. A Bruxelles, nel 2022 con i 30 all’ora, c’è stato il picco massimo di incidenti. C’era stato un calo con il Covid, ma poi i numeri sono risaliti".

Un altro aspetto interessante è anche il raffronto tra i dati forniti dal Comune, sul calo degli incidenti tra il 15 gennaio e l’11 febbraio (186 incidenti, di cui 1 mortale, contro i 221 del 2023, di cui 3 mortali), e i numeri delle annate precedenti al 2023, consultabili da tutti nella sezione dedicata del sito (Statistica e Dati) della Città metropolitana. Per fare un esempio, nel gennaio del 2022 (quindi sempre 30 giorni), gli incidenti sono stati 131, con 166 feriti e 0 morti. Numeri inferiori alla prima ‘mesata’ di Città 30. Lasciando poi stare il 2021, ancora gravato dal Covid (105 e 119 incidenti nei primi due mesi), si passa al 2020, un gennaio senza Covid: 123 incidenti. Sempre 30 giorni, tendenza chiara. Poi c’era stato il 2019, un altro mondo: 142 incidenti a gennaio e 127 a febbraio, con due morti complessivi, 269 incidenti totali in due mesi. Numeri con tendenze di fatto inferiori, quindi meno incidenti, al primo mese misurato dal Comune sulla Città 30. Chiudiamo con il 2018: 150 sinistri a gennaio, purtroppo con 4 morti, e 130 incidenti a febbraio, di cui uno mortale.